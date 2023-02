Migranti, naufragio nel Crotonese: decine di vittime

Nuova tragedia dei migranti davanti a una spiaggia del Crotonese. Ha già superato le quaranta vittime il bilancio provvisorio dei migranti morti questa mattina a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, dopo che il peschereccio sul quale si trovavano si è spezzato in due. Le persone che si trovavano sull’imbarcazione, secondo gli stessi migranti almeno 250, sono finite in mare e sono morte annegate.

🔴 #Crotone, intervento #vigilidelfuoco e @guardiacostiera dalle prime ore della mattinata per un barcone di migranti che si è arenato a Steccato di Cutro. Segnalati diversi deceduti tra i migranti, una quarantina i superstiti. Intervento in atto [#26febbraio 9:15] pic.twitter.com/q60tJqnD0Y — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 26, 2023

Molti dei migranti provenivano da Pakistan, Afghanistan, Iran e Sri Lanka

I migranti si trovavano su un peschereccio che è stata spezzato in due dalle onde, in una situazione di mare molto mosso, forse schiantandosi contro gli scogli non troppo distanti dalla costa di Steccato di Cutro, difficile però da raggiungere considerate le acque agitate. Le persone che si trovavano sul natante sono finite in mare e molte sono morte annegate. Molti dei migranti provenivano da Pakistan, Afghanistan, Iran e Sri Lanka. I loro corpi stanno venendo recuperati mano mano che il tempo passa a largo della spiaggia.

Nell’area attive due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera

Arrivati in qualche modo in spiaggia, un gruppo di migranti (una cinquantina) che si trovavano sullo stesso peschereccio sul quale viaggiavano le vittime, sono stati soccorsi e rifocillati dal personale del 118 e della Croce Rossa. Nell’area, dove il mare è forza 3 – 4, sono attive due motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. Presenti anche la polizia di Stato e i Carabinieri. «La Calabria è in lutto, dove è l’Europa?», ha attaccato il governatore Roberto Occhiuto. Così Antonio Ceraso, sindaco di Cutro: «Qui erano già arrivati dei migranti, ma non c’era mai stata una tragedia di queste dimensioni».