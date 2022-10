Migranti, il ministro Piantedosi potrebbe fermare due navi Ong

Il nuovo ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, potrebbe bloccare le due navi umanitarie attualmente in missione nel Mediterraneo, la tedesca Humanity 1 e la celebre Ocean Vinking della Sos Mediterranée. A bordo delle due imbarcazioni ci sono circa 300 migranti: 159 sono sulla nave con bandiera della Germania mentre altri 118 su quella norvegese. Il vicepremier Matteo Salvini ha già spiegato che l’Italia chiamerà entrambe le Nazioni. Il nuovo ministro dell’Interno, invece, sembra abbia emanato una direttiva ai vertici delle forze di polizia e della Capitaneria di porto.

Piantedosi blocca le navi Ong

Secondo il documento, le due navi Ong non sarebbero «in linea con lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale». Adesso le condotte saranno valutate su quanto stabilito dall’articolo 19 della Convenzione internazionale dell’Onu sul diritto del mare e dovranno essere adottate dal ministero dell’Interno, in qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza. Piantedosi ha già spiegato di voler istituire un comitato nazionale ordine e sicurezza: «Gli aspetti che inducono ad assumere atteggiamenti che richiedono una certa sensibilità chiaramente vengono prima di tutto quindi la salvezza delle persone e l’approccio umanitario. Ma certo è che tutto quello che può essere finalizzato a prevenire che ci siano questi viaggi, che a volte si trasformano in viaggi della morte, sarà alla nostra attenzione».

La Guardia costiera salva 400 persone

Intanto gli sbarchi di migranti proseguono. Nella notte la Guardia costiera italiana ha soccorso un peschereccio con a bordo 400 persone, segnalato da Alarm Phone, dividendo poi i profughi tra i centri di Pozzallo, Catania e Augusta. A Lampedusa, invece, sono arrivati ben 6 barconi con 500 persone a bordo, acuendo l’emergenza all’hotspot di contrada Imbriacola. Attualmente ci sono 1.154 ospiti su 350 posti disponibili. Secondo Alarm Phone, inoltre, almeno altre 1.400 persone, a bordo di due diversi barconi, starebbero transitando in mare tra Malta e l’Italia.