Migranti, Meloni rilancia il blocco navale ma la foto sarebbe fake

La questione migranti è un tema importante per Meloni e per il centrodestra. La leader di Fratelli d’Italia ha postato un’immagine dove si vedono undici barche vicine cariche di migranti che hanno l’Italia come destinazione. Per il sito contro le bufale Butac l’immagine sarebbe fake, datata nel 2016 e frutto del lavoro di un artista russo. La Meloni aveva usato questa immagine per rimarcare la necessità di blocco navale. Infatti, questa è una delle proposte del programma presentato per le prossime elezioni.

Migranti, per Meloni è tempo di agire

Il blocco navale, per la leader di Fratelli d’Italia, era stato prima proposto all’Unione Europea, ma poi non se n’era più parlato. Il partito, quindi, intende riproporlo per evitare le ondate di migranti che arrivano in Italia – e nei Paesi europei del Sud in genere – complice il bel tempo. Secondo Butac, l’immagine sarebbe stata comprata in un sito di immagini stock. In più, la foto sarebbe in vendita dal 2016 e l’autore sarebbe un artista russo, Aleksei Kravtcov. Nel profilo del sito di immagini, l’uomo si descriverebbe come un artista di immagini tridimensionali.

Quindi, nessuna delle immagini vendute dal suo profilo sarebbero reali, ma frutto di elaborazione digitale. Non si sa, però, se Fratelli d’Italia o la stessa Giorgia Meloni abbiano comprato l’immagine o fossero a conoscenza del tarocco.

Il commento del sito anti-bufale

«Se la situazione fosse davvero simile a come descritto dall’immagine, non si farebbe fatica a trovare scatti reali che mostrassero scene simili. Il fatto che non se ne trovino fa pensare che Kravtcov le abbia realizzate proprio perché nella realtà di scene simili non se ne sarebbero viste» spiegano dal sito anti-bufale.

In ogni caso, non è possibile verificare se l’esponente politico lo sapesse e la proposta di blocco navale è uno dei cavalli di battaglia dell’intero centrodestra.