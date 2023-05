Dalla Francia l’attacco a Giorgia Meloni del ministro Darmanin: «Non è capace di gestire i problemi migratori»

Il tema dei migranti divide ancora l’Europa, portando allo scontro, di nuovo, Francia e Italia. Da Parigi arriva un nuovo attacco al governo Meloni, stavolta da parte di Gérald Darmanin. Il ministro francese dell’Interno, infatti, ha duramente criticato la premier, dichiarando che «è incapace di risolvere i problemi migratori». L’accusa di Darmanin passa anche dalla storia della nave Ocean Viking, lasciata in mare senza possibilità di attracco sulle coste italiane ormai diversi mesi fa. Un gesto che il ministro ha definito «disumano».

Darmanin: «L’Italia non è in grado di gestire la pressione migratoria»

Gérald Darmanin rifila una seria stoccata al governo targato Giorgia Meloni, definito «di estrema destra, scelto dagli amici di Marine Le Pen». Il ministro dell’Interno francese rispondeva in maniera indiretta proprio al braccio destro di Le Pen, Jordan Bardella, che proprio ieri ha definito la sua idea di rafforzare i confini con l’Italia uno sforzo «insufficiente e irrisorio», oltre ad averlo definitivo il «ministro dell’immigrazione di massa». E lui se l’è presa proprio con la premier e con il leader della Lega Matteo Salvini: «La verità è che c’è una situazione politica in Tunisia per la quale molti minorenni arrivano in Italia, senza che l’Italia sia in grado di gestire questa pressione migratoria».

Tajani oggi a Parigi

Intanto è il giorno dell’arrivo nella capitale della Francia del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Quest’ultimo dovrebbe incontrare la ministra Catherine Colonna per un bilaterale a Ville Lumière, il primo da quando il vicepremier ha assunto la guida della Farnesina. Ma le dichiarazioni di Darmanin non fanno bene ai rapporti tra Francia e Italia, già tesi da quando nello scorso novembre il caso della Ocean Viking ha dato vita a una vera e propria crisi diplomatica. Poi c’è stato l’incontro tra il ministro dell’Interno e l’omologo italiano Matteo Piantedosi, che intanto organizzano insieme una missione a Tunisi.