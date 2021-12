Il Kurdistan iracheno è uno dei punti di partenza dei profughi che dal Medio Oriente, Iraq e Afghanistan, cercano di arrivare in Europa e dove i trafficanti fanno più affari. Sedici delle 27 vittime del naufragio nella Manica del 24 novembre scorso provenivano proprio da quell’area: un 16enne, un bambino di 7 anni, 10 uomini dai 19 ai 37 anni e quattro donne dai 22 ai 46 anni. Tra loro c’era anche Maryam Muhammadamin, per tutti solo Baran, 24 anni, partita da Soran, a due ore di auto da Erbil, capitale del Kurdistan iracheno. Voleva arrivare in Gran Bretagna, Baran. Non per cercare un lavoro o nuove opportunità, ma solo raggiungere il promesso sposo Karzan, naturalizzato inglese. La richiesta di un visto britannico le era sempre stata negata.

Il visto a punti del Regno Unito

Seguendo l’esempio australiano, il Regno Unito ha infatti introdotto il visto a punti, un modo per selezionare i richiedenti asilo in base alle loro qualifiche. Londra starebbe cercando di esternalizzare la gestione delle pratiche di asilo all’estero. Ci ha provato con l’Albania, che ha rifiutato, e col Ruanda che sta trattando una collaborazione simile con la Danimarca. Il piano però ha un prezzo elevatissimo. In Australia, che si è appoggiata a Papuasia, Nuova Guinea e Nauru, sarebbe costato quasi 9,6 miliardi di dollari tra il 2013 e il 2016.

Il traffico dei migranti su Facebook

Contattare i passeur che operano nel Kurdistan iracheno non è difficile. Basta avere uno smartphone e Facebook. Sul social alcuni gruppi privati propongono il viaggio della speranza, proprio come una agenzia viaggi. I nomi delle pagine non lasciano alcunché all’immaginazione: “L’emigrazione vi chiama” o “La vostra porta verso l’Europa”. Come foto di profilo hanno la tour Eiffel o la Union Jack. Per scovarli i giornalisti di Radio France hanno creato un falso profilo Facebook a nome Mohamed, 25 anni, di Erbil. Attraverso Messenger si sono messi in contatto con una sorta di mediatore. All’inizio l’uomo, che parlava arabo, è parso diffidente, ha chiesto insistentemente dettagli sull’età, sul luogo di residenza e sul progetto di migrazione. Ha voluto anche che venisse lasciato un messaggio vocale. Il traduttore ingaggiato dal team di inchiesta ha risposto spiegando di voler raggiungere il cugino nel Regno Unito.

Per un visto europeo si arrivano a pagare 7.500 euro

A quel punto il mediatore ha abboccato: «Buongiorno fratello, per il momento nessuna nave per la Gran Bretagna, ma posso aiutarti per raggiungere Italia, Germania o Spagna». La rotta per il Regno Unito, ha aggiunto, in questo momento è impraticabile perché troppo sorvegliata dalla polizia. Però per la Spagna non ci dovrebbero essere problemi. Sempre che si abbiano 7.500 euro per un visto. È questo il prezzo dell’Europa. Il finto Mohamed accetta: il mediatore invia il contatto di un trafficante in Turchia che a sua volta con un messaggio vocale spiega che per il visto servono un contratto di lavoro, anche falso, e gli estremi di un conto bancario. I 7.500 euro devono essere lasciati in un ufficio di cambio a Erbil. Niente contanti, né bonifici. Tutto si svolge con il sistema della Hawala, un sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull’onore di una vasta rete di mediatori. Ottenere un visto per l’Europa non è facile per un iracheno. Eppure, in certi consolati a Erbil, racconta una fonte a Radio France, è possibile ottenerne uno illegalmente corrompendo un funzionario. Tutto si può comprare, persino una falsa lettera di invito da parte della famiglia già in Europa.

Per l’intera traversata occorrono anche 30 mila dollari, dal 3 ai 7 mila per attraversare la Manica

Mettersi in viaggio con un visto anche se falso in tasca è una via maestra e più sicura. Possono permetterselo solo coloro con un certo tenore di vita e un passaporto. Per gli altri il viaggio è una Odissea. Da Erbil alla Turchia poi la Grecia, l’Albania, il Kosovo, la Serbia e la Bosnia, la Croazia, la Slovenia. Poi l’Italia, la Francia e il Regno Unito. Se va bene. Il migrante ora nel Regno Unito sentito da Radio France ha impiegato tre anni per attraversare l’Europa, pagando 900 euro per la tratta Erbil-Turchia. A ogni tappa del viaggio, si è rivolto a nuovi trafficanti. Per trovare il denaro necessario è stato costretto a fermarsi mesi in un Paese lavorando in nero. La maggior parte di queste organizzazioni di passeur è orizzontale, non piramidale come i cartelli della droga. In questa filiera, un primo network di trafficanti gestisce il passaggio dall’Iraq alla Turchia, un altro dalla Turchia alla Grecia e un terzo dall’Italia alla Francia. Infine l’ultimo si occupa del passaggio in Gran Bretagna. Spesso gli organizzatori sono curdi, ma non è detto che ci sia un boss che coordina l’intero traffico. Per l’intera traversata, da Erbil al cuore dell’Europa ogni migrante in media arriva a spendere tra i 10 mila e i 30 mila dollari. Solo per attraversare il Canale della Manica si arrivano a pagare, secondo le stime francesi, dai 3 mila ai 7 mila euro.

Da gennaio a novembre 2021 più di 33 mila migranti hanno cercato di attraversare la Manica

Nonostante la stretta francese sugli imbarchi verso il Regno Unito – e le tensioni tra Parigi e Londra – il flusso non si arresta. Da gennaio al 25 novembre, 33.083 migranti hanno cercato di lasciare le coste francesi, 8.284 sono stati tratti in salvo. Secondo il governo britannico nei primi 10 mesi del 2021 almeno 22 mila persone sono riuscite a raggiungere il Regno Unito, 27.500 secondo altre stime. Tre volte di più di tutto il 2020.