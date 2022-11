Migranti, la Francia: «Non accoglieremo i 3 mila presenti in Italia»

Continua il braccio di ferro tra Francia e Italia sui migranti. Visto che Roma «non mantiene l’impegno fondamentale nel meccanismo di solidarietà europea», Parigi non manterrà l’obbligo previsto di accogliere tremila migranti presenti al momento sul territorio italiano, «di cui 500 entro la fine dell’anno». Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Olivier Veran, dopo il caso della Ocean Viking, arrivata venerdì a Tolone con a bordo 234 migranti dopo che l’Italia ha rifiutato di accogliere l’imbarcazione nei suoi porti.

Per la Francia Meloni è «la grande perdente di questa situazione»

Indicando in Giorgia Meloni «la grande perdente di questa situazione», Veran ha accusato la presidente del Consiglio di mancanza di coerenza. Per il governo francese, la scelta da parte di Roma è un rifiuto degli accordi europei sull’accoglienza dei migranti e per questo va sanzionato. «Se l’Italia persiste, ci saranno conseguenze», ha dichiarato ieri la ministra degli Esteri transalpina, Catherine Colonna, dopo il rifiuto di accogliere la Ocean Viking: «Questi metodi non sono accettabili. E’ una fortissima delusione».

Le parole dei ministri Piantedosi e Tajani

«Non abbiamo dichiarato guerra a Parigi, nel modo più assoluto», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. «Ma andiamo avanti nell’interesse dei cittadini, con un’unica voce». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di Mezz’ora in più: «L’Europa oggi deve intervenire con un Piano Marshall per l’Africa. Se non affrontiamo subito il problema ci saranno milioni di persone che si sposteranno da questo continente. Sembra che gli unici porti sicuri siano quelli italiani, ma ci sono anche i porti tunisini, maltesi, francesi, ce ne sono tanti. Non è scritto da nessuna parte che tutti debbano venire in Italia». E poi: «Nessuno vuole buttare benzina sul fuoco, anzi. Noi vogliamo affrontare il tema dell’immigrazione a livello europeo con grande serenità».