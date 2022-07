Migranti, il piano europeo per le redistribuzioni: cosa cambia dopo l’appello di Draghi ad Ankara

Il premier italiano Mario Draghi, durante il bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ad Ankara, ha mosso nuovamente l’attenzione sul tema caldo delle migrazioni. L’Italia “cerca di salvare vite umane. Siamo il Paese che meno discrimina e che più è aperto, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati“, ha detto Draghi. Il prossimo 11 luglio a Praga il Consiglio informale Affari Interni dell’Unione Europea si riunirà per valutare un piano per le redistribuzioni dei migranti.

Piano europeo per le redistribuzioni dei migranti

Parlando da Ankara al termine del bilaterale con il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il premier Mario Draghi ha rilanciato un tema, quello della redistribuzione dei migranti in arrivo sulle coste del Mediterraneo. L’Italia “cerca di salvare vite umane. Siamo il Paese che meno discrimina e che più è aperto, ma anche noi abbiamo dei limiti e ora ci siamo arrivati”, ha detto il presidente del Consiglio. Intanto, l’11 luglio si riunirà a Praga il Consiglio Informale Affarti Interni UE per valutare il piano per la redistribuzione dei migranti.

Il dossier ha preso forma meno di un mese fa. Riguarda la creazione di un meccanismo temporaneo, della durata (per ora) di un anno, di redistribuzione su base volontaria dei migranti in arrivo nel Mediterraneo. Lo schema, che sarà gestito dall’esecutivo Ue di Bruxelles, punta ad alleviare la pressione in particolare su Italia, Spagna, Malta e Grecia.

Come funzionerà la redistribuzione

Potranno partecipare al piano anche Paesi non Ue ma membri dell’area Schengen come Svizzera e Norvegia. Il meccanismo dei ricollocamenti volontari dovrebbe riguardare circa 10mila persone. Per chi non volesse accogliere i richiedenti asilo, l’alternativa è pagare un contributo finanziario agli Stati di primo ingresso.

Secondo le prime valutazioni, il governo italiano rientra tra quelli “che devono far fronte agli sbarchi in seguito a operazioni di ricerca e soccorso”, con agevolazioni e compiti specifici.