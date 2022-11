Migranti, la Humanity 1 nel porto di Catania: sbarcati in 144

Durante la notte scorsa, scortata da una motovedetta della Guardia costiera, è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 della ong Sos Humanity, con a bordo 179 naufraghi. Come previsto dal nuovo decreto, è stata eseguita un’ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini, a quali è stato permesso di sbarcare: lo hanno fatto in 144, mentre 35 sono rimasti a bordo.

La ong: «Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro»

«I primi a sbarcare sono stati minorenni e bambini piccoli accompagnati dalle madri. I controlli sono ancora in corso, ma Catania non ci è stato assegnato come porto sicuro», ha spiegato Petra Krischok, portavoce di Sos Humanity, dopo che i primi migranti sono fatti scendere dalla nave della organizzazione non governativa. «Non sono io il capitano, non decido io. Ma lasciare il porto di Catania se non dovessero sbarcare tutti i migranti che sono a bordo della nave sarebbe illegale, perché sono tutti profughi».

La protesta degli attivisti con lo striscione #portiaperti

Nel porto di Levante, oltre al personale della Guardia costiera, ci sono anche forze dell’ordine, ambulanze, volontari della Protezione civile e bus di linea urbana, usati per il trasporto dei migranti sbarcati verso il palazzetto dello sport di piazza Spedini. «La struttura è pronta ad accogliere tutti gli ospiti presenti sull’Humanity 1. Anche se prende consistenza la voce che domani dovrebbero arrivare altre navi di ong a Catania, cercheremo di dare come sempre il massimo dell’ospitalità», ha dichiarato Marco Romano della Protezione civile del Comune di Catania. Poco distante nel porto, dietro uno striscione dalla scritta #portiaperti, una trentina di attivisti ha inscenato una protesta allo slogan di “Tutti liberi e tutte libere”, chiedendo lo sbarco immediato di tutti i naufraghi presenti sulla Humanity 1.

LEGGI ANCHE: Porti italiani, lo spauracchio cinese e le mire di Lega e Fratelli d’Italia