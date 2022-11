Migranti, la Francia all’Italia: «Brutto gesto, ma cooperazione va avanti»

L’Eliseo critica l’Italia, parlando di un «brutto gesto» da parte del governo guidato da Giorgia Meloni sul caso dei migranti della Ocean Viking, che dopo aver atteso a lungo al largo delle coste italiane alla fine ha attraccato nel porto di Tolone. «L’importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui», viene indicato dall’entourage del presidente francese Emmanuel Macron. «Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest’anno nell’ambito del meccanismo di solidarietà con l’Italia».

123 migranti arrivati in Francia sulla Ocean Viking «oggetto di un respingimento dal territorio»

Su 234 naufraghi sbarcati a Tolone dalla nave umanitaria Ocean Viking, 123 «sono oggetto di un respingimento dal territorio». È quanto afferma il ministero dell’Interno di Parigi, Gérald Darmanin. L’estrema destra francese intanto punta il dito contro la politica dell’esecutivo, dopo che 26 dei 44 migranti minori sbarcati a Tolone dalla nave di SOS Méditerranée sono scappati dal centro accoglienza dove si trovavano.

Questione migranti, il commento del ministro dell’Interno Piantedosi

«Il sogno migratorio dei giovani dall’Africa deve essere gestito da noi e dai Paesi da cui provengono, non dai trafficanti. L’Italia ha fatto tornare la giusta attenzione degli organismi d’Europa sul tema», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Napoli, parlando della questione migranti. «Il piano sarà presentato agli uffici dell’Unione e ruota attorno al fatto che siamo fortemente convinti che ogni azione di fermezza per respingere traffici illegali, soprattutto nel Mediterraneo, una via su cui siamo d’accordo tutti anche alla luce della indagine della magistratura a Caltanissetta su cosa ruota attorno al traffico di uomini in arrivo dal Nordafrica». Questa via, ha aggiunto il ministro Piantedosi, «dovrà essere compensata con fenomeni di più lunga durata, strutturali, che prevedono flussi di ingresso legali e corridoi umanitari», ha aggiunto il ministro Piantedosi».