Migranti, Fedez annuncia: «Voglio una nave mia»

Fedez vorrebbe e potrebbe schierarsi al fianco delle Ong nell’opera di soccorso ai migranti. Il rapper ha ospitato nel suo ormai celebre podcast, Mucchio Selvaggio, Cecilia Strada. E alla figlia di Gino Strada, padre di Emergency, ha dichiarato, tra il serio e il faceto, che la sua intenzione sarebbe quella di informarsi sul costo di una nave con cui salvare i migranti che quotidianamente partono, disperati, per raggiungere le coste europee. Un argomento sempre più attuale, soprattutto dopo la tragedia di Cutro, nel crotonese, e su cui ora entra anche Fedez. Che poi ha continuato e, dialogando con Cecilia Strada, ha sottolineato la volontà di voler salire sulla ResQ, la nave dell’omonima onlus, con cui portare a termine una delle missioni nel Mediterraneo.

Fedez: «Voglio vedere quanto costa una nave»

Difficile che Fedez possa sul serio acquistare una nave e schierarsi al fianco delle Ong, ma la sua dichiarazione è già stata rilanciata più volte sui social. Il rapper parlando con Cecilia Strada dichiara: «Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare». Poi, quando l’ex presidente di Emergency ha comunicato che la nave ResQ tornerà tra qualche settimana in mare, ha insistito: «Se riesco vengo. Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità». E il rapper, secondo quanto racconta Il Giornale, ha anche dichiarato che avrebbe voluto farlo già lo scorso anno, ma di essere stato fermato poi dal tumore.

Il precedente di Ghali e quello di Banksy

Se Fedez davvero dovesse acquistare una nave, non sarebbe il primo a farlo. Durante la scorsa estate, il rapper Ghali ha acquistato un’imbarcazione di soccorso, ribattezzata Bayna, per donarla alla nave della Ong Mediterranea. E un motoscafo veloce con cui solcare le onde del Mediterraneo, donata a una Ong spagnola, è stata invece acquistata anni fa dall’artista Banksy, che l’ha chiamata Louise Michel.