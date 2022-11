Migranti, la Commissione Ue presenta il piano d’azione

L’Europa ormai da settimane si scontra sul tema migranti. In attesa del prossimo 25 novembre, data in cui il Consiglio straordinaria Giustizia e Affari interni si riunirà, la Commissione europea ha presentato il suo «piano d’azione dell’Ue diviso in 20 punti», con cui si propone di affrontare quelle che definisce «le sfide immediate e in corso». Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Piantedosi, ha già espresso soddisfazione per quanto proposto. Dal Viminale, infatti, sottolineano che il documento «mette al centro della discussione alcune importanti questioni in tema di gestione dei flussi migratori e lo fa nella prospettiva già auspicata dal Governo italiano».

Il piano ha 3 pilastri

Secondo quanto filtra, il piano è basato su tre pilastri. L’Ue vuole ridurre la migrazione irregolare, considerata non sicura. Poi vuole trovare e fornire soluzioni alle sfide emergenti per quanto riguarda ricerca e salvataggio. E infine punta a un rafforzamento di quella solidarietà tra gli Stati venuta meno con lo squilibrio di responsabilità e le reciproche accuse delle scorse settimane. Ma c’è un aspetto da non sottovalutare: l’obbligo di soccorso in mare.

Ylva Johansson: «Aumentare gli sforzi congiunti»

A parlare del piano è stato la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson. «Gli ultimi eventi confermano che la situazione è insostenibile», ha dichiarato, «“È una delle rotte con più ingressi irregolari di migranti e una delle più pericolose. Finora quest’anno si sono registrati circa 90mila arrivi, il 50% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per questo dobbiamo aumentare gli sforzi congiunti. È fondamentale che ci sia un maggiore coordinamento tra gli Stati costieri, gli Stati di bandiera, le Ong e altri attori del settore. In questo aspetto, penso che sia importante continuare a esplorare le vie da seguire».

Piantedosi: «Valida traccia di lavoro comune»

Matteo Piantedosi è soddisfatto: «Il testo mette al centro della discussione alcune importanti questioni in tema di gestione dei flussi migratori e lo fa nella prospettiva già auspicata dal Governo italiano. Sono convinto che si tratti di una valida traccia di lavoro comune». Il ministro dell’Interno spiega quanto sia importante «la condivisione dell’esigenza di una più intensa cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori. Questo deve essere ottenuto attraverso la realizzazione di specifici programmi europei di investimenti su quei territori».