Sulla questione migranti tornano ad alzarsi i toni tra Londra e Parigi. Dopo il naufragio nel Canale della Manica in cui mercoledì hanno perso la vita 27 persone, il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di riprendere in patria tutti i migranti che hanno attraversato lo Stretto e sono arrivati in Inghilterra dalle coste francesi nelle ultime settimane. Postando, e non è un dettaglio, la missiva su Twitter.

My letter to President Macron. pic.twitter.com/vXH0jpxzPo — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 25, 2021

Le proposte di Johnson per ridurre il flusso dei migranti dalla Francia

Londra da tempo accusa la Francia di non essere abbastanza rigida con i controlli e di non bloccare i migranti che dalle coste di Calais tentano di passare lo Stretto. Nella lettera Johnson ha anche proposto a Macron cinque punti per limitare i flussi: maggiori controlli comuni sulle coste, utilizzo di sensori e radar, pattugliamenti in mare, condivisione delle informazioni delle rispettive intelligence e un accordo sul tema migranti tra Londra e Unione europea.

La Francia passa all’attacco: la lettera di Johnson è «mediocre» e «inappropriata»

La risposta francese non si è fatta aspettare. «Non si comunicano cose del genere su Twitter, senza preavviso e senza condividerle prima con noi. Questi metodi ci sorprendono e soprattutto non sono seri», ha commentato secco il presidente francese impegnato nel Patto del Quirinale con l’Italia. Una lettera, quella di Johnson, che il portavoce del governo francese Gabriel Attal ha definito intervenendo a BFMTV «mediocre» come contenuti e «inappropriata» nella forma.

Migrants: Gabriel Attal (@GabrielAttal) juge la lettre de Boris Johnson "indigente sur le fond et totalement déplacée sur la forme" pic.twitter.com/G0mD0492fF — BFMTV (@BFMTV) November 26, 2021

Parigi ritira l’invito al summit di Calais alla ministra dell’Interno britannica

Non solo. Parigi ha annullato l’invito alla ministra dell’Interno britannica Priti Patel a un summit di ministri Ue convocato domenica a Calais proprio sul dossier immigrazione. «Siamo delusi dal comportamento dei britannici», hanno fatto sapere dall’entourage del ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin, «per questo ritiriamo l’invito alla signora Patel per il vertice di Calais». La riunione dunque si terrà con Belgio, Paesi Bassi, Germania e Commissione Ue.