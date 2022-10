Migranti, bombola esplosa su un barcone a Lampedusa: due bimbi morti

Tragico incidente oggi su un barcone di migranti che stava per sbarcare a Lampedusa. A quanto pare, c’è stata l’esplosione di una bombola di gas e l’incidente ha fatto due vittime. Purtroppo, si tratta di due bambini che nonostante i soccorsi non sono sopravvissuti.

L’incendio sul barcone di migranti

Al largo delle coste di Lampedusa su un barcone che conteneva 37 persone a bordo si è consumata una tragedia. Una bombola carica di gas sarebbe esplosa e avrebbe provocato la morte di due bambini. Secondo le autorità che sono intervenute sul posto per salvare i migranti, ci sarebbero altre persone ferite tra bambini e donne, una è addirittura in condizioni gravi ed è stata trasportata d’urgenza a Palermo con l’elisoccorso per ricevere le cure.

L’accaduto è stato confermato da fonti della Capitaneria di Porto, ma le autorità non hanno la minima idea sulle dinamiche dell’incidente. Per questo mistero è stata aperta un’inchiesta per stabilire la causa dell’incendio. Secondo una prima ipotesi, una bombola potrebbe essere esplosa ma i danni causati non combaciano con un evento del genere. Per questa ragione si continua a indagare e notizie dell’ultime ore accreditano l’ipotesi dell’incendio di una tanica di benzina, posta sul barcone dei migranti come rifornimento aggiuntivo.

Continuano gli sbarchi non solo in Italia ma anche in Grecia

Il fenomeno dei migranti in fuga dalla propria patria continua non solo in Italia ma anche in altre parti del mondo come la Grecia. Ad esempio, la Guardia costiera greca ha informato che ha messo in salvo questa mattina 80 migranti a bordo di una barca a vela al largo della costa sud del Peloponneso. Due motovedette della Guardia Costiera e tre imbarcazioni di passaggio si stavano dirigendo verso la richiesta d’aiuto, mentre la barca a vela veniva trainata da un rimorchiatore verso un porto vicino, si legge dal rapporto della Guardia Costiera.

Purtroppo a causa di questi viaggi disperati avvengono tante tragedie. Secondo i dati, dall’inizio del mese di ottobre, circa 27 persone sono annegate in due distinti naufragi a largo delle coste delle isole di Lesbo e Citera.