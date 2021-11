È stato Vladimir Putin. Chi se non il Cremlino può esserci dietro la guerra ibrida scatenata da Alexander Lukashenko alla frontiera con l’Unione europea? Il presidente russo è il vero burattinaio, interessato a destabilizzare il continente, stavolta utilizzando i migranti. Ne è convinto il premier polacco Mateusz Morawiecki che non ha usato mezzi termini nell’incolpare la Russia, rea di sostenere la Bielorussia nel duello che ormai da mesi si combatte sui confini con Polonia e Lituania e che in questi giorni sta vivendo le sue fasi più acute. La versione di Mosca è ovviamente opposta e il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha già risposto per le rime, affermando che è l’Occidente, dopo aver fatto danni tra Afghanistan, Iraq e Libia, a essere causa dei suoi mali. I profughi che passano dalla Bielorussia vogliono andare in Europa che ora, però, alza i muri.

Dietro il nuovo conflitto sui migranti c’è il duello tra Minsk e Bruxelles

La situazione è un po’ complicata e i toni non sono quelli neri o bianchi della propaganda, ma domina il grigio. È vero che Lukaschenko ha un conto aperto con l‘Unione europea. E il conflitto innescato ad hoc, in cui i migranti sono usati come armi improprie, fa parte del duello tra Minsk e Bruxelles. Dopo le elezioni dello scorso anno e la sua riconferma alla presidenza non riconosciuta dall’Occidente sono arrivate sanzioni diplomatiche ed economiche che hanno colpito duramente l’ex repubblica sovietica, isolandola dal resto dell’Europa.

Così Mosca ha salvato Minsk dal collasso interno

La Bielorussia si è salvata dal collasso interno e il regime ha continuato a stare in piedi solo perché la Russia di Putin si è schierata dalla sua parte, a parole e nei fatti, tra appoggio militare e sovvenzioni miliardarie. Lukashenko ha virato dunque verso Mosca e interrotto ogni collaborazione con Bruxelles. Non solo: ha iniziato ormai da mesi a far filtrare profughi provenienti dalle zone calde del Medio Oriente, dalla Siria all’Iraq e all’Afghanistan, verso il cuore del Vecchio Continente. La Bielorussia è diventata così un altro centro di smistamento, oltre a quelli tradizionali del sudest europeo, per il traffico di migranti. Con il benestare del Cremlino, naturalmente, a cui piace vedere Bruxelles in difficoltà, ma anche con la complicità di tutti i Paesi da cui partono i charter che portano quotidianamente centinaia di persone direttamente a Minsk.

Lukashenko segue l’esempio di Erdogan che però conta sull’appoggio Ue e Nato

Il gioco sporco, Lukashenko l’ha imparato da chi prima di lui ha sfruttato i flussi migratori per mettere sotto pressione l’Unione europea e cioè il presidente turco Recep Tayyp Erdogan. Non è un caso che molti voli arrivino in Bielorussia dalla Turchia, oltre che da Siria e Iraq. Ankara da anni, soprattutto dalla crisi del 2015, con un milione di profughi siriani entrati in Europa, usa l’immigrazione come arma in un conflitto con l’Europa che Erdogan, non certo un campione di democrazia, sa di non poter perdere poiché la Turchia è un membro della Nato. È questa la differenza fondamentale con la Bielorussia del trafficante Lukashenko che viene sommersa da sanzioni, mentre la Turchia ha già ricevuto miliardi di euro per gestire l’emergenza immigrati.

L’obiettivo di Minsk è destabilizzare l’Europa e evidenziarne il doppiopesismo

Il capo di Stato bielorusso sa benissimo che l’Europa non cambierà idea e non lo ricoprirà d’oro pur di non essere inondata da profughi in arrivo dalla nuova via mitteleuropea. Lukashenko non cerca un allentamento delle sanzioni, vuole solo alzare lo scontro, destabilizzare, mettere in risalto il fatto che Bruxelles sia come al solito doppiopesista e ipocrita, tra inni alla tolleranza da una parte e push back dall’altra. E in questo ha il sostegno pieno di Putin, la cui narrazione è speculare a quella di Morawiecki.

La mancanza di una politica migratoria europea

La Bielorussia con la crisi dei migranti è diventata insomma un altro tassello del puzzle delle crisi internazionali che non si risolvono, che piaccia o no a Bruxelles e Washington, senza l’intervento di Mosca. Il disastro del ritiro occidentale dall’Afghanistan e il ritorno dei talebani a Kabul che hanno dato il via alle nuove ondate di immigrati sono stati solo l’occasione in più che Lukashenko e Putin hanno colto al volo per inventarsi un altro fronte. Il problema per l’Unione europea è che la questione dell’immigrazione non è mai stata affrontata in maniera strategica, ma sono state messe solo pezze alle emergenze, di volta in volta, da Paese a Paese: ora Bruxelles accusa Lukashenko che si comporta come i trafficanti turchi o libici e, esattamente come Minsk o Mosca, se ne infischia dei profughi che cercano asilo nemmeno sapendo chi verso l’Europa li ha portati.