Migranti, bimba di due anni in coma a Lampedusa dopo aver bevuto acqua di mare

Tra le storie incredibili di chi ogni giorno attraversa il Mar Mediterraneo dai Paesi africani nel tentativo di trovare una vita migliore c’è quella di una bambina di soli due anni e della madre. Le due, entrambe originarie del Burkina Faso, sono arrivate insieme ad altri migranti a Lampedusa nel corso della mattinata di oggi. Ma immediatamente i soccorritori hanno capito che c’era qualcosa che non andava. I sanitari hanno richiesto immediatamente l’elisoccorso e sono state trasportate rispettivamente negli ospedali Di Cristina e Civico di Palermo, ambedue in condizioni molto gravi. E intanto nelle ore scorse erano stati trovati anche vai cadaveri.

La bambina è in coma

La situazione è sembrata subito molto grave e grazie all’importante intervento dei sanitari del 118, coordinati dalla sala operativa di Palermo, ora i medici cercano di salvarle. La bambina è in coma ed è stata intubata a causa di un edema polmonare. Problema simile anche per la madre, che lotta per salvarsi la vita. A causare i gravi problemi sarebbe stata l’acqua di mare, bevuta per giorni durante la traversata nel disperato tentativo di idratarsi e sopravvivere al lungo e difficile viaggio.

In Sicilia si cercano i dispersi

Gli sbarchi di migranti in Sicilia continuano a esserci. Ieri a 40 miglia a sud ovest di Trapani, un mercantile in navigazione ha avvistato e tratto in salvo un uomo, recuperando a pochi metri anche un cadavere. L’allarme è stato poi diramato dalla Centrale operativa della Guardia costiera di Roma, che ha immediatamente fatto scattare la ricerca di eventuali altri naufraghi e dispersi lungo le coste siciliane. Nelle 24 ore precedenti al salvataggio, infatti, erano stati recuperati altri due cadaveri e per questo le autorità pensano al naufragio di una barca nella notte. Si utilizzano mezzi da ogni parte della Sicilia occidentale per setacciare ogni porzione di mare, insieme all’ausilio di mezzi aerei dell’Aeronautica militare.