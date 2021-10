Ti ho perso perché ho vinto

C’è chi preferisce ricordare. C’è chi preferisce dimenticare. Poi ci siamo noi, che portiamo la roba in testa come quotidiano sopravvivere. Si perde davvero qualcuno quando si vince (che vile paradosso). Quando si vince la paura di perderlo. «Quel giorno sul Tevere, se avessi fatto un gesto diverso, Mignon mi avrebbe guardato come non ha mai fatto, e tutta questa storia sarebbe stata diversa». Lo pensa Giorgio, il protagonista di Mignon è partita. Ho sempre creduto che Francesca Archibugi porti il suo cognome non a caso: ha un modo antico e peculiarissimo di tirar fucilettate al cuore. Sei dentro quella città solo se la senti. Ecco il palindromo: “Era il giro amoroso, so Roma origliare”. Il potere struggente d’una fottuta virgola. Lasciare a desiderare. Lasciare, a desiderare. Non ne siamo usciti migliori, e manco ne siamo entrati migliori.