Migliori università del mondo, la classifica: ci sono la Sapienza, il Politecnico e la Bocconi

È stato pubblicato il Qs Ranking by Subject, la classifica delle migliori università del mondo. In questa speciale selezione rientrano anche delle eccellenze italiane come l’Università la Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e la Bocconi.

Il risultato delle università italiane

A stupire tra le migliori università del mondo è l’Università la Sapienza di Roma. Infatti, si conferma la migliore università al mondo in Studi classici, superando ancora una volta gli acerrimi rivali di Oxford e Cambridge. L’ateneo romano comunque, esce dalla top ten in Archeologia ottenendo soltanto l’undicesimo posto. 17esimo posto per l’università per quanto riguarda la Storia dell’Arte, materia censita per la prima volta quest’anno. Buon risultato anche per il Politecnico di Milano che ha conquistato la top ten della classifica in Ingegneria Meccanica, piazzandosi al settimo posto. In Arte e Design l’università italiana ha ottenuto l’ottavo posto mentre in Architettura ha conquistato il decimo posto della classifica. Si conferma anche la Bocconi che ha ottenuto il settimo posto in classifica in Business & Management. Ottavo posto invece in Marketing, materia che è stata censita per la prima volta in assoluto e in cui si sono classificate solo 20 università in tutto il mondo.

Le sorprese nella classifica delle migliori università del mondo

Ci sono state anche alcune sorprese nel Qs Ranking by Subject, la classifica delle migliori università del mondo. Ancora una volta a stupire è stato un ateneo italiano, ovvero la Normale di Pisa che ha conquistato il quarto posto in Studi Classici, materia dominata dall’università la Sapienza. 30esimo posto in Studi Classici per un’altra università di Roma ovvero Tor Vergata. Buon risultato per il Politecnico di Torino che ha ottenuto il 15esimo posto in Ingegneria del Petrolio. Sorprende anche la Iuav di Venezia che è riuscita a conquistare il 18esimo posto in Storia dell’Arte.