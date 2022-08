Da Gli Anelli del Potere a This England, 10 serie tv di settembre

Agosto si è chiuso con il botto grazie ad House of the Dragon. Il prequel/spin off di Game of Thrones sta facendo incetta di ascolti in tutto il mondo, tanto da segnare il record per il debutto di una serie tv con i suoi 10 milioni di telespettatori. E settembre non sarà da meno. Il prossimo mese porterà sugli schermi italiani diversi progetti di alto livello, tra cui uno dei più attesi dell’anno. Venerdì 2 infatti Amazon Prime Video renderà disponibile il primo episodio de Gli Anelli del Potere, prequel de Il Signore degli Anelli che riporterà i fan di Tolkien nella Terra di Mezzo. Non sarà però l’unica perla del mese. Ecco una guida con le 10 migliori serie tv da guardare nei prossimi 30 giorni su tutte le piattaforme.

Le migliori 10 serie tv di settembre da guardare in streaming

1. Gli Anelli del Potere, in arrivo la serie prequel de Il Signore degli Anelli

Venerdì 2 settembre alle 3 di notte Amazon Prime Video rilascerà il primo episodio de Gli Anelli del Potere, prequel de Il Signore degli Anelli. La nuova serie sulle opere di John R.R. Tolkien si svolgerà millenni prima rispetto agli eventi narrati nelle trilogie cinematografiche di Peter Jackson. La trama racconterà l’ascesa di Sauron nella Terra di Mezzo. Nel cast figurano i giovani Morfydd Clark e Robert Aramayo, rispettivamente nei panni di Galadriel ed Elrond.

2. Il diavolo in Ohio, l’inquietante miniserie in arrivo su Netflix

Netflix è pronta a contrastare Amazon Prime con l’arrivo de Il diavolo in Ohio, in uscita il 2 settembre. Basato sull’omonimo romanzo di Daria Polatin, racconta la storia di una psichiatra in ospedale che si trova ad assistere una giovane ragazza in fuga da una setta satanica. Scoprirà che la ragazza porterà con sé una minaccia in grado di sconvolgere la sua vita e quella dei suoi cari. Volto della protagonista è Emily Deschanel, già nota per la sua partecipazione alla serie Bones.

3. Narcosantos, a settembre anche un nuovo progetto sudcoreano

«Potrebbe essere difficile da credere, ma tutto ciò che sto per condividere è ciò che ho vissuto in prima persona». Così il regista Kang In-gu ha presentato Narcosantos, nuovo progetto sudcoreano in arrivo su Netflix il prossimo 9 settembre. Di stampo thriller-poliziesco, la serie racconta la storia di un imprenditore che, dopo l’arresto, si vede costretto a collaborare con il National Intelligence Service della Corea del Sud. Obiettivo è infatti stanare un signore della droga che traffica liberamente nel Suriname. Nel cast anche Park Hae-soo, uno dei volti principali di Squid Game.

4. Andor, su Disney+ arriva un nuovo spin off di Star Wars

Partire dalle conseguenze per capirne le ragioni. Questo il vero obiettivo di Andor, nuovo progetto ambientato nella galassia di Star Wars. La trama infatti si svolge cinque anni prima dello spin off Rogue One, sbarcato al cinema nel 2016. Nel cast figura infatti Daniel Luna, che riprende il suo ruolo del pilota Cassian Andor. «Non si tratta di scoprire dove possiamo finire, quanto piuttosto di capire come siamo giunti a quel punto», ha detto a Empire Tony Gilroy, creatore della serie. I primi due episodi arriveranno su Disney+ il 21 settembre e sbarcheranno online a cadenza settimanale.

5. Wanna, la docuserie che racconta la regina delle televendite

Fremantle Italia ha prodotto per Netflix Wanna, docuserie che racconta in quattro episodi la storia di Wanna Marchi, per anni regina della televendite nostrane. Con l’ausilio di 22 testimonianze inedite e circa 100 ore di immagini di repertorio, sarà possibile riavvolgere il nastro fino agli Anni 80, periodo che segnò l’ascesa delle vendite in televisione. Qui si inserisce la storia di Marchi e sua figlia Stefania Nobile, di cui la serie Netflix racconterà ascesa e declino di un vero e proprio impero del commercio. La docuserie sarà online dal 21 settembre.

6. Petra 2, a settembre nuovi casi per Paola Cortellesi

Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’ispettrice Delicato in Petra 2, in arrivo su Sky Atlantic e Now il 21 settembre. Nel cast tornerà anche Andrea Pennacchi, volto del vice ispettore Antonio Monte. La seconda stagione basata sui romanzi di Alicia Giménez-Bartlett si comporrà di quattro episodi con altrettante indagini nella città di Genova. Petra Delicato avrà a che fare con un omicidio in un comprensorio esclusivo, una serie di assassinii nei confronti dei senzatetto, un duplice crimine durante il Carnevale e il furto di una pistola. Alla regia Maria Sole Tognazzi, tre volte vincitrice del Nastro d’argento.

7. This England, Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson

Sky Atlantic e Now Tv saranno anche teatro di This England, nuovo progetto seriale che racconta il governo di Boris Johnson a Downing Street. Volto del premier britannico dimissionario è Kenneth Branagh, già regista e interprete di Assassinio sul Nilo e Belfast. Dietro la macchina da presa c’è invece il produttore Michael Winterbottom, Orso d’argento a Berlino con The Road to Guantanamo. In sei parti, la miniserie con Branagh racconterà i primi sei mesi di Johnson con lo scoppio della pandemia. Il primo episodio sarà online e on demand il 21 settembre.

8. Prisma, la nuova serie dal creatore di Skam Italia

Ludovico Bessegato, già regista e sceneggiatore della celebre Skam Italia, torna con una nuova serie originale, stavolta su Prime Video. Il 21 settembre infatti sbarcherà sulla piattaforma streaming di Amazon Prisma, che ha scritto in collaborazione con Alice Urciuolo, candidata Premio Strega 2021 per Adorazione. Storia di rivalsa e accettazione del sé, racconta le vicende di Marco e Andrea, due gemelli identici che però vivono due vite molto diverse fra loro. Fra identità di genere, sessualità e disabilità, vivranno un percorso che li condurrà verso un nuovo cambiamento. Volto dei due gemelli è Mattia Carrano.

9. L’imperatrice, Netflix cede al fascino della principessa Sissi

Anche Netfix avrà la sua Sissi. Il 29 settembre approderà sul colosso dello streaming L’imperatrice, drama storico che racconterà l’amore fra Elisabetta d’Austria e l’imperatore Francesco Giuseppe. Produzione tedesca per la scrittura di Katharina Eyssen, ripercorrerà in sei episodi la celebre e tormentata storia d’amore fra la ribelle Sissi e il più composto Franz mentre vivono fra obblighi di ceto e intrighi di corte. Nei panni dei due protagonisti ci sono la classe 1998 Devrim Lingnau e Philip Froissant, già visto ne L’isola nera.

10. Me contro Te – La famiglia Reale, a settembre la prima serie di Luì e Sofì

Luì e Sofì sbarcano su Amazon Prime Video. Il 30 settembre infatti arriverà in streaming la serie tv Me contro Te – La famiglia reale, che intende prolungare il successo della coppia al cinema. Protagonisti saranno gli idoli dei giovanissimi Sofia Scalia e Luigi Calagna, coppia sia sullo schermo che nella vita privata. La trama li vedrà sul punto di andare a vivere a corte accanto a una famiglia nobile, in modo da apprenderne costumi e abitudini, cultura e tradizione. Prenderanno lezioni di bon ton da Madame Cornelia, severa governante di palazzo, e Bruno, il simpatico maggiordomo. Grande assente il Signor S, arcinemico della coppia, che rimarrà legato al franchise cinematografico.