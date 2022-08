Le 10 piscine all’aperto più belle del mondo

Relax, benessere del corpo e frescura. In estate, la piscina rappresenta un vero toccasana per il fisico e la mente, offrendo un distacco dal caos cittadino. Se in inverno si cerca sempre un’opzione indoor, nei mesi più caldi è il caso di trovare una soluzione all’aperto. Che vi troviate nel cuore di una città o sulle sponde dell’oceano, c’è un’offerta ideale per tutti i gusti. La Bbc, sfruttando la prossima uscita del libro Sea Pools dello scrittore Romer-Lee, ha selezionato le 10 migliori piscine all’aperto sul pianeta, spaziando dal Regno Unito all’Islanda, fino ad arrivare in Australia e Stati Uniti.

Le migliori piscine all’aperto del mondo

1. L’Islanda fra i bagni di Guðlaug e il palazzo Sundhöll

Fra le opzioni preferite della Bbc c’è l’Islanda, culla di alcune fra le piscine all’aperto più belle in assoluto. Impossibile restare indifferenti ai bagni di Guðlaug (foto in apertura), che incorporano due vasche termali che sfruttano le sorgenti geotermiche dell’isola. Sugli scudi anche il complesso Árbæjarlaug Árbæja, che dal 1993 accoglie visitatori sotto una cupola vetrata che ingloba la luce del giorno e unisce una piscina all’aperto e una al chiuso. Non si può poi non citare il Sundhöll, palazzo modernista che contiene una piscina da 25 metri progettata dall’architetto Guðjón Samúelsson e attiva dagli Anni 30.

2. Annenberg Community Beach House, la piscina all’aperto di Hearst a Los Angeles

Negli Anni 20, a Santa Monica William Randolph Hearst creò una piscina all’aperto per la sua amante, l’attrice Marion Davis. Situata sulle sponde dell’Oceano Pacifico, non lontano da Los Angeles, è oggi parte dell’Annenberg Community Beach House, aperto dal 2009. È presente anche una terrazza che offre una splendida vista sulle spiagge circostanti oltre ad aree giochi per i bambini e la piscina storica con un ponte sospeso in marmo.

3. Moseley Road Baths, le piscine all’aperto amate dagli antichi romani

Il Regno Unito offre una vasta gamma di piscine all’aperto meritevoli di una visita. Su tutte però è il caso di citare Moseley Road Baths a Balsall Heath, vicino Birmingham. Un recente restauro e un rinnovamento totale della struttura, ancora in corso, intendono dare nuova vita a una piscina di 22 metri per 10. La vasca è infatti parte integrante di un edificio che in passato offriva aree bagno e lavanderia alle abitazioni che ne erano privi. Nei pressi della struttura, gli archeologi hanno anche trovato resti delle terme romane, dimostrando come la zona fosse oggetto di desiderio già dai tempi antichi. Inoltre, diverse tecniche tuttora in uso si ispirano a quelle citate da Vitruvio nel suo De Architectura.

4. Jubilee Pool, uno dei migliori luoghi sul mare del Regno Unito

Eccellente anche la Jubilee Pool a Penzance, in Cornovaglia, così chiamata perché aperta nel 1935 per celebrare il giubileo d’argento di Re Giorgio V. L’ultimo rinnovamento risale al 2014 grazie all’azione di Friends for Jubilee Pool, ente di beneficenza che ha raccolto 1,8 milioni di sterline (2,1 milioni di euro). Tramite i lavori si è potuto conferire maggiore solidità alla struttura, per oltre 80 anni sotto l’attacco violento delle onde marine. Accanto alla piscina ci sono chioschi, ristoranti e magazzini all’interno dei vecchi edifici vittoriani.

5. Bondi Icebergs Club di Sydney, una bracciata fra cibo e storia

Altro consiglio della Bbc è il Bondi Icebergs Club di Sydney, in Australia. Originariamente noto come Icerbergs Swimming Club, nacque nel 1929 grazie all’azione di alcuni bagnini che speravano di mantenersi in forma anche durante i mesi freddi. Oggi comprende una piscina per adulti di 50 metri e una di 25 dedicata esclusivamente ai bambini. Fra i servizi anche docce calde, ristoranti, una sauna e persino un museo che ripercorre la storia del complesso.

6. Badeschiff di Berlino, la piscina che sorge nello scafo di una nave

Altra eccellente piscina all’aperto per la Bbc è la Badeschiff di Berlino, che sorge nel porto orientale della città vicino al fiume Spree. Il nome, che in tedesco significa “nave da bagno”, deriva dal fatto che l’intera piscina si trova all’interno dello scafo di una vecchia imbarcazione opportunamente restaurato che funge da divisore con il corso d’acqua, troppo inquinato per un bagno. Inizialmente nacque come opera d’arte di Suzanne Lorenz, ma oggi è aperto tutto il giorno e la sera si trasforma in locale notturno con bar e dj.

7. Harbour Bath a Copenaghen, la piscina che simula le spiaggie cristalline

Si ritorna in Europa con Harbour Bath a Copenaghen. La capitale della Danimarca ospita infatti una struttura che vanta più piscine con varie profondità e persino una vasca per le immersioni. In totale, è in grado di ospitare fino a 600 persone contemporaneamente. Grazie a un piano di calpestio simile a una passerella sulla sabbia, consente a tutti i visitatori di sentirsi come se fossero su una spiaggia caraibica.

8. Barton Springs Pool, in Texas una bracciata accanto alle salamandre

Alcune piscine all’aperto sfruttano l’alimentazione delle sorgenti naturali. È il caso di Barton Springs Pool, una delle migliori strutture del Texas. Si tratta di un’area artificiale di circa un ettaro con base calcarea costruita nel canale di un torrente nei pressi di Austin, tanto che la temperatura media è di circa 21 gradi. Tutto attorno vi sono prati erbosi dove i bagnanti possono asciugarsi o trovare ombra dopo una nuotata. I più fortunati possono anche avvistare una salamandra di Barton Springs, specie oggi in via di estinzione.

9. Grange Lido in Cumbria, in fase di restauro una vecchia piscina del Regno Unito

Lo studio di architettura britannico Octopi è pronto a restaurare in Cumbria, contea nel nord-ovest del Regno Unito, il Grange Lido. Si tratta di una struttura decadente ormai chiusa dal 1993, che a breve avrà una seconda vita proprio come piscina all’aperto. Il progetto, in attesa dei fondi necessari per l’avvio, comprende una vasca termale, una caffetteria e un ristorante nell’area adiacente dove fornire ottimi pasti ai visitatori fra una nuotata e l’altra.

10. Tarlair Lido, la seconda vita di un complesso sul mare in Scozia

Studio Octopi ha invece già ottenuto il via libera per la riqualificazione del padiglione Art Déco a Tarlair Lido, nei pressi di Aberdeen. Attualmente in decadenza, è vittima da anni degli agenti atmosferici ma anche di atti di vandalismo. La pittoresca località costiera della Scozia infatti ospita dagli Anni 70 una struttura che molto presto si caratterizzerà di una piscina in pietra verde, una nuova caffetteria e un’area relax. Al momento l’apertura è prevista per l’estate 2023.