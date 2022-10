Migliori ospedali del mondo, la classifica: ottime posizioni per l’Italia

Newsweek ha pubblicatoo una ricerca sui migliori ospedali del mondo per specialità. In particolare, nella classifica sono rientrati: 300 ospedali per la cardiologia e l’oncologia, 200 per la pediatria, 150 per la cardiochirurgia e l’endocrinologia e 125 per gastroenterologia, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia e pneumologia. L’Italia ottiene ottime posizioni. Quali sono?

Migliori ospedali al mondo, quali sono quelli italiani

Per l’oncologia, gli ospedali italiani riconosciuti come migliori sono:

12 IEO – Istituto Europeo di Oncologia;

17 Istituto Nazionale dei Tumori;

25 Istituto Clinico Humanitas;

38 Policlinico Universitario A. Gemelli;

41 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

46 Istituto Nazionale Tumori di Napoli;

60 Presidio Ospedaliero Molinette;

64 Azienda Ospedaliera di Padova;

78 Ospedale San Raffaele;

93 Fondazione del Piemonte per l’Oncologia – IRCCS;

95 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi.

Non va neanche male endocrinologia, con:

16 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato;

48 Presidio Ospedaliero Molinette;

53 Policlinico Universitario A. Gemelli;

55 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

74 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi;

75 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma;

90 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli;

103 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

La classifica italiana per pediatria e cardiologia

Per pediatria, l’Italia può contare su alcune eccellenze:

12 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma;

40 Istituto Giannina Gaslini;

43 Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli-Sacco;

45 A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord;

71 Meyer – Azienda Ospedaliero universitaria;

73 IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo;

120 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli;

138 Instituto Auxologico Italiano IRCCS.

Infine, per la cardiologia, in Italia si può contare su:

18 Centro Cardiologico Monzino;

21 Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato;

34 Policlinico Sant’Orsola-Malpighi;

46 Policlinico San Donato – Gruppo San Donato;

54 Policlinico Universitario A. Gemelli;

67 Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;

86 Azienda Ospedaliera di Padova;

103 Istituto Clinico Humanitas;

139 Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

154 Arcispedale Sant’Anna Cardiologia;

157 Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana;

159 Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

162 Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi.

I numeri si riferiscono alla posizione in classifica generale. Nelle primissime posizioni ci sono i grandi ospedali americani. Per la cardiologia, il primo posto va all’Aurora St. Luke’s Medical Center negli Stati Uniti. Per pediatria, invece, c’è la Aurora St. Luke’s Medical Center. L’endocrinologia può contare sulla Mayo Clinic di Rochester. Infine, l’oncologia vede protagonista l’MD Anderson Cancer Center di Houston.