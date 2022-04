Migliori nemici stasera su Rai1: trama, cast e storia vera che ha ispirato il film

Per il ciclo “Donne straordinarie”, sbarca su Rai1 una storia di grande coraggio e determinazione. Stasera 13 aprile alle 21,25 andrà in onda Migliori nemici, film del 2019 di Robin Bissell con Sam Rockwell e Taraji P. Henson, già protagonista la scorsa settimana di Il diritto di contare. La trama racconta la storia vera di Ann Atwater, attivista per i diritti dei neri che negli Anni 70 strinse un incredibile rapporto di amicizia con CP Ellis, uno dei maggiori esponenti della sezione locale del Ku Klux Klan in Carolina del Nord. Nel cast anche Babou Ceesay e Anne Heche. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Migliori nemici, trama e cast del film stasera 13 aprile 2022 su Rai1

Carolina del Nord, 1971. Le lotte contro la segregazione razziale appartengono al passato, ma in alcune aree degli Stati Uniti la popolazione è restia nell’accettare le nuove regole. È il caso di Durham dove, a seguito di un incendio in una scuola per studenti di colore, si propone di integrare le varie etnie nelle stesse classi per consentire a tutti di completare l’anno scolastico. Il progetto porta a una serie di tumulti che coinvolge gli abitanti. I bianchi radicali, ancora guidati da pregiudizi razzisti, rifiutano l’integrazione degli afroamericani nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, causando continuamente scontri e risse.

Nel tentativo di placare gli animi, l’afroamericano progressista Bill Riddick (Babou Ceesay) decide di ricorrere alla charette, ossia un dibattito all’interno della comunità. L’obiettivo è giungere a una votazione pubblica dove siano gli stessi abitanti dello Stato a prendere una decisione importante, nella fattispecie relativa alle istituzioni scolastiche. Riddick invita così a discutere due esponenti delle fazioni opposte, che fanno capo rispettivamente al carismatico CP Ellis (Sam Rockwell), capo del Ku Klux Klan, e all’agguerrita Ann Atwater (Taraji P. Henson), attivista per la parità dei diritti. Nonostante i modi differenti e i pensieri inizialmente lontani, i due svilupperanno però un rispetto che travalicherà ogni barriera, portandoli persino a schierarsi sullo stesso fronte.

Migliori nemici, la storia vera che ha ispirato il film di stasera 13 aprile 2022 su Rai1

Il film Migliori nemici è adattamento cinematografico del libro di Osha Gray Davidson The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South e racconta passo dopo passo eventi realmente accaduti. L’attivista Ann Atwater nacque nel 1935 e durante la sua vita aiutò gli afroamericani grazie a Operation Breaktrough, organizzazione votata alla lotta contro la povertà. Negli Anni 70 si rese protagonista della charette contro JP Ellis, uno dei sostenitori più convinti del Ku Klux Klan, che per anni ha propugnato la superiorità bianca. I due inizialmente si odiarono, ma divennero incredibilmente ottimi amici tanto da restare in contatto per tutta la vita. Ellis morì nel 2005, mentre Atwater è scomparsa il 20 giugno 2016 all’età di 81 anni.