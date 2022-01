I migliori monopattini elettrici: caratteristiche e prezzi

Negli ultimi mesi è letteralmente esplosa la moda dei monopattini elettrici. Tutti ne vogliono uno e, complice anche il bonus reso disponibile dal governo lo scorso anno, le vendite sono cresciute a livello esponenziale. Tanto che le stesse autorità sono dovute intervenire per stabilire un apposito codice della strada, sperando così di limitare gli incidenti . Se siete tra coloro che ne stanno ancora cercando uno, ecco una lista di Wired con prezzi e caratteristiche dei più convenienti da acquistare in Italia.

Prima di tutto però una precisazione. Con le nuove norme del novembre 2021, occorre ricordare alcuni principi di base prima di scendere in strada a bordo dei monopattini elettrici. Il limite di velocità è fissato a 20 chilometri orari sulle strade urbane, ridotto a 6 chilometri orari per le aree pedonali. Dal prossimo luglio tutti dovranno essere dotati di frecce direzionali e freni su entrambe le ruote, mentre per quelli già in circolazione è previsto l’adeguamento entro gennaio 2024. A partire da mezz’ora dopo il tramonto, sarà obbligatorio l’uso di una luce bianca anteriore e rossa posteriore, mentre il conducente dovrà indossare un giubbotto catarifrangente. Detto ciò, ecco quali acquistare.

I migliori monopattini elettrici disponibili sul mercato secondo Wired

Ducati Pro-III, il design curato dall’anima sportiva

L’azienda produttrice non ha bisogno di presentazioni. Nel mercato dei monopattini elettrici Ducati offre sul mercato il modello Pro-III, che vanta un design dai caratteri sportivi in ogni dettaglio, finanche alle manopole per i palmi. Inoltre, come ricorda Wired, è uno dei pochi a offrire luci frontali di posizione sempre accese, oltre che di una luce per lo stop. Il telaio resiste all’acqua e, con i soli 17,5 chilogrammi di peso, è maneggevole e leggero. Monta due pneumatici da 10 pollici che garantiscono ottima stabilità e sicurezza anche in caso di terreno accidentato, mentre i freni a disco usano la stessa configurazione per le motociclette.

Passando al motore, vanta una potenza di 350 W che, unito alla trazione posteriore, può dare vita a un’impennata da professionista. È presente persino il kers, sistema di recupero dell’energia elettrica in uso nella Formula 1. La batteria di 13000 mAh consente secondo la casa un’autonomia di 50 chilometri, con ricarica completa in nove ore. Il prezzo è di 785,89 euro.

Aprilia eSR 2, il migliore per ogni terreno

Sampietrini, buche, tombini. Le irregolarità abbondano sulle strade urbane, pertanto è meglio farsi trovare preparati anche a bordo dei monopattini elettrici. Il migliore per affrontare terreni accidentati è, secondo Wired, Aprilia eSR 2 che, grazie al sistema di ammortizzatori anteriori e posteriori, farà passare indenni su ogni tracciato. Come il Ducati è water resistant e pesa solo 200 grammi in più, motivati dal telaio in alluminio. In movimento è maneggevole, ma non altrettanto stabile, anche se il difetto principale è il ridotto angolo dello sterzo. Ottimi i freni, a tamburo quello anteriore ed elettrico il posteriore, dotato del sistema kers. Il motore vanta 350 W con picchi di 600, che garantiscono un discreto spunto da fermo. Discreta l’autonomia che, grazie a una batteria da 8000 mAh che si ricarica in 5 ore, consente 22 chilometri a massima potenza. Il prezzo è di 499 euro.

Segway Ninebot F40E, i monopattini elettrici per tutte le taglie

Design metropolitano, ma soprattutto grande resistenza. Segway Ninebot F40E è l’unico fra i monopattini elettrici sul mercato a sostenere il peso di 120 chilogrammi grazie al suo solido telaio in acciaio. Lo standard è infatti inferiore di venti chili. La robustezza non inficia però sul peso, che anzi è addirittura inferiore rispetto ai sopracitati Ducati e Aprilia. I due pneumatici da 10 pollici sfruttano una particolare tecnologia con gel antiforatura che protegge le gomme da qualsiasi insidia e assorbono bene le irregolarità dell’asfalto.

Come ricorda Wired, fra i tratti più interessanti c’è il motore da 350 W che regala ottima spinta progressiva, anche se da fermo risulta un po’ goffo. La batteria da 10000 mAh si ricarica in circa 6 ore e mezza e garantisce un’autonomia di 40 chilometri prima di esaurirsi. Eccellenti i freni, nello specifico elettronico per quello anteriore e a disco per il lato posteriore. Il prezzo si aggira nella media dei precedenti, dato che è disponibile su Amazon al costo di 539,99 euro.

Xiaomi MI Electric Scooter 3, leggerezza e dinamismo all’avanguardia

Se credevate che Xiaomi realizzasse solo smartphone, sbagliate di grosso. L’azienda cinese già nota nel campo della telefonia offre infatti il MI Electric Scooter 3, resistente ad acqua e polvere, con telaio in alluminio aerospaziale e peso di soli 13,2 chilogrammi. Leggerezza e dinamismo sono infatti i punti forti del monopattino cinese, che vanta anche pneumatici più piccoli dei competitor (solo 9 pollici). Come rovescio della medaglia difetta in stabilità, soprattutto con terreno accidentato, ma non così tanto da decretare un crollo delle prestazioni. Ottimi i freni, tanto che quello posteriore a disco vanta un sistema e-abs.

Il motore ha 300 W, con picchi che possono arrivare anche a 600, e la trazione anteriore garantisce secondo Wired una buona accelerazione. La batteria è anch’essa più piccola, 7650 mAh, e secondo la casa garantisce un’autonomia di 35 chilometri. In realtà i test del magazine hanno riscontrato dati molto divergenti, con una resistenza di soli 17-18 chilometri prima di crollare del tutto. Il tempo di ricarica è nella media, dato che raggiunge il 100 per cento in 5 ore e mezza. Il prezzo è di 449,99 euro.