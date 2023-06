I migliori dei migliori anni, stasera su Rai1 il Best of dell’edizione 2023

Cala il sipario sull’edizione 2023 de I migliori anni, programma musicale di Rai1 che permette di ascoltare le hit degli scorsi decenni. Stasera 3 giugno alle 21.25 andrà in onda lo speciale Best of I migliori dei migliori anni per ripercorrere le emozioni delle performance di artisti italiani e internazionali. Le redini dello show saranno ancora una volta in mano a Carlo Conti, conduttore d’eccezione che guiderà gli spettatori durante il viaggio fra note e parole. Nel corso delle sei puntate sono intervenuti, tra gli altri, i Pooh, Ivana Spagna e Marco Ferradini. Senza dimenticare Patrick Hernandez, Gazebo e Tony Hadley. Un’occasione di festa per ballare al ritmo della disco music e del pop che hanno animato piazza e discoteche per generazioni. Visione disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

I migliori dei migliori anni, il meglio dell’edizione 2023 stasera 3 giugno 2023 su Rai1

Nel corso dell’edizione 2023, Carlo Conti ha accolto sul palco de I migliori anni diverse star della musica italiana. Fra gli ospiti d’eccezione ci sono stati i Pooh, pronti a illuminare San Siro il prossimo 6 luglio. La band di Riccardo Fogli e Roby Facchinetti ha interpretato un medley delle migliori canzoni, anche in ricordo del compianto Stefano d’Orazio. Si potranno riascoltare ancora una volta i brani de I Ricchi e Poveri, che hanno cantato nella puntata del 5 maggio scorso. E ancora, spazio per Ivana Spagna con il suo grande successo Easy Lady. Senza dimenticare Fabio Concato e Alex Britti, che hanno presentato una versione dei loro singoli Domenica bestiale e Solo una volta (o tutta la vita). In scaletta anche i Matia Bazar con Ti sento, Franco Simone e Marco Ferradini, interprete della celeberrima Teorema.

I migliori dei migliori anni permetterà anche di ballare al ritmo delle più famose hit straniere degli ultimi decenni. Nel corso dell’edizione 2023 hanno suonato Gazebo con la sua I like Chopin e i 10CC con I’m not your Love. Senza tralasciare Tony Hadley, frontman degli Spandau Ballet, che ha fatto emozionare il pubblico con le sue Through the barricades, Gold e True. Dalla Francia è giunto F. R. David, autore della hit Words, mentre dagli States giungerà Tracey Spencer con Run to me. Carlo Conti presenterà nuovamente la band angloamericana Londonbeat, che in discografia vanta brani indimenticabili come I’ve Been Thinking About You. In scaletta Patrick Hernandez con Born to be Alive e la francese Caroline Loeb con C’est la ouate.