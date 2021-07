La classifica delle migliori compagnie aeree del 2021

Nonostante le enormi difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, l’arrivo dei vaccini e la ripresa di alcune tratte hanno dato un po’ di respiro al settore aereo, duramente colpito dalle fasi più acute della pandemia in tutto il mondo. AirlineRatings.com, agenzia australiana di valutazione della sicurezza aerea e dei prodotti del settore, ha quindi stilato una classifica delle compagnie più affidabili (Alitalia non pervenuta) per aiutare i viaggiatori a scegliere consapevolmente a chi affidarsi, per le proprie vacanze o per le trasferte di lavoro.

La migliore compagnia aerea del 2021

La classifica è stilata sulla base di alcuni indicatori, come l’età dell’equipaggio, le recensioni dei passeggeri e prodotti offerti. Quest’anno è stato anche inserito il parametro della risposta al Covid-19 delle diverse compagnie aeree, relativo alle misure adottate per evitare la diffusione del contagio a bordo. Quest’anno il sito ha incoronato un nuovo vincitore, Qatar Airways, che ha scalzato dal primo posto Air New Zealand, in cima alla lista per sei volte negli ultimi anni e arrivata seconda nel 2021.

#QatarAirways is proud to have won the Airline of the Year, Best Business Class, Best Middle East Airline & Best Catering awards 2021 by AirlineRatings Awards! Read more here: https://t.co/qvy9mIzkiG pic.twitter.com/u3D9pBXxwH — Qatar Airways (@qatarairways) July 21, 2021

Decisive proprio le misure dell’azienda del Golfo in risposta al Covid-19, come ha dichiarato alla Cnn il direttore di AirlineRatings Geoffrey Thomas: «Qatar Airways ha sempre avuto un’ottima posizione nelle nostre classifiche, vincendo vari premi come “Migliore Business Class”, ma è stato l’impegno della compagnia aerea a mantenere aperta il più possibile la sua rete di rotte che ha determinato i voti positivi dei giudici». Thomas ha sottolineato anche l’impegno della compagnia nell’assicurare voli di rimpatrio e gli sforzi per rendere l’esperienza di volo pandemica il più sicura possibile.

AirlineRatings solitamente annuncia le sue migliori compagnie aeree a novembre, in previsione dell’anno a venire, ma la pandemia ha causato il cambio di programma: «Abbiamo spostato l’annuncio del 2021 nell’anno 2021 a causa del Covid, e volevamo vedere come l’industria avrebbe gestito la pandemia per un periodo di tempo più lungo prima di effettuare selezioni», spiega Thomas. La situazione finanziaria delle compagnie ha solitamente giocato un ruolo importante in questa classifica, ma «quest’anno abbiamo dovuto rinunciare perché praticamente tutti stanno perdendo soldi».

La classifica delle migliori compagnie aeree del 2021

Con Qatar Airways e Air New Zealand nella top five di quest’anno c’è Singapore Airlines al terzo posto, già miglior compagnia del 2019. Segue Qantas (Australia), considerata dal sito la più sicura al mondo, e Emirates.

Oltre alla classifica dei primi 20, AirlineRatings.com ha anche assegnato ulteriori premi per le offerte delle compagnie aeree, tra cui la migliore prima classe (Singapore Airlines), il miglior equipaggio di cabina (Virgin Australia) e le migliori lounge aeroportuali (Qantas). Nel frattempo, EasyJet ha vinto il premio come migliore compagnia aerea low-cost per l’Europa, mentre Jetstar ha vinto in Asia/Pacifico e Southwest nelle Americhe.

Compagnie aeree, la top20

1. Qatar Airways

2. Air New Zealand

3. Singapore Airlines

4. Qantas

5. Emirates

6. Cathay Pacific

7. Virgin Atlantic

8. United Airlines

9. EVA Air

10. British Airways

11. Lufthansa

12. ANA

13. Finnair

14. Japan Air Lines

15. KLM

16. Hawaiian Airlines

17. Alaska Airlines

18. Virgin Australia

19. Delta Air Lines

20. Etihad Airways