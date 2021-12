Classifica Migliori bar del mondo: primo il Connaught di Londra, in classifica anche Roma e Milano

Il miglior bar al mondo è inglese, ma parla italiano. Il Connaught di Londra, guidato da Agostino Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Milia, si è riconfermato al vertice della classifica di 50 Best Bars, prestigioso riconoscimento che dal 2009 premia i migliori locali del globo. È “italiano” anche il gradino più basso del podio con il Paradiso di Barcellona, le cui redini sono nelle mani del carrarese Giacomo Giannotti. L’Italia invece è presente con tre locali di Roma e Milano, rispettivamente al 19esimo, 20esimo e 27esimo posto.

Migliori bar del mondo, terzo Paradiso di Giacomo Giannotti a Barcellona

Al vertice della classifica c’è dunque il Connaught bar di Londra, il terzo locale in grado di trionfare per due anni consecutivi. Aperto dal 2008, il bar in stile Anni 20 di ispirazione cubista vanta secondo la Cnn «il mix perfetto di bevande e servizio in un ambiente elegante». Alla guida ci sono gli italiani Agostino Perrone, Giorgio Bargiani e Maura Milia. La specialità principale è il “carrello Martini”, con cui i baristi offrono agli ospiti un’esperienza personalizzata.

Doppietta londinese con il secondo posto di Tayēr + Elementary di Alex Kratena, situato sulla Old Street della capitale britannica e già salito alla ribalta l’anno scorso come migliore new entry. Al terzo posto si è piazzato Paradiso, locale di Barcellona alla cui guida si trova il carrarese Giacomo Giannotti. Completano la Top 5 The Clumsies di Atene e Florería Atlántico, insignito anche del premio come miglior bar del Sud America.

Drink Kong di Roma è 19esimo, seguito dal milanese 1930

Per trovare il primo bar in Italia bisogna scendere al 19esimo posto, dove si è piazzato il romano Drink Kong. Il bar di Monti guidato da Patrick Pistolesi ha preceduto di una posizione una vera habitué della classifica come il milanese 1930. L’altro italiano in classifica al 27esimo posto è invece Camparino in Galleria, locale lombardo ma con guida romana doc. Manager del bar è infatti Mattia Capezzuoli, che come riporta La Repubblica è cresciuto nella Capitale fra Monteverde e Trastevere. Escono invece dalla classifica, dopo aver militato in pianta stabile per anni, il Nottingham Forest di Milano e il Jerry Thomas di Roma, scalzati da competitor più grandi in termini di offerta e dimensioni.

La classifica 50 Best Bars 2021 verrà anche ricordata per l’alto numero di locali asiatici. Sono ben sei quelli di Singapore, mentre si aggiudicano tre posizioni a testa Shanghai e Hong Kong (settimo con Coa, insignito del riconoscimento come miglior locale dell’Asia). Grande inclusione anche a livello internazionale, tanto che fra i migliori 50 bar ci sono ben 17 nazioni differenti e 18 new entry. Queste ultime riguardano tutto il globo, spaziando dall’Australia all’India e alla Cina, con alcuni riconoscimenti agli Emirati Arabi. Dubai infatti si è piazzata 17esima con Zuma, miglior locale del Medio Oriente e dell’Africa.

Tanta Italia anche per le posizioni che vanno dalla 51 alla 100. Proprio a un passo dalla Top 50 si è piazzato il fiorentino Locale, situato in un palazzo cinquecentesco e dotato di una cantina del XIII secolo. Più in basso il The Court di Roma (64esimo), l’Antiquario di Napoli (82esimo) e il Cera & Bruno Vanzan di Milano (85esimo).