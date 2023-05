I migliori anni, stasera su Rai1 ospiti Marco Masini e Alessia Marcuzzi

Carlo Conti torna in onda con il secondo appuntamento de I migliori anni, show che permette di riascoltare dal vivo i brani musicali più famosi del passato. Stasera 12 maggio, alle 21.25 su Rai1, sul palco degli studi Fabrizio Frizzi arriveranno Marco Masini e Alessia Marcuzzi. Il primo commenterà le classifiche del pubblico prima di esibirsi con i suoi pezzi migliori, mentre la seconda ripercorrerà la sua vita attraverso i suoi brani preferiti. Dal Regno Unito arriveranno poi i 10CC con I’m not your Love, mentre direttamente dagli States approderà Anita Ward, autrice di Ring my bell. Sul palco anche Ivana Spagna e Gazebo, mentre al fianco di Carlo Conti ci saranno per l’occasione Barbara Foria e Andrea Pucci. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

I migliori anni, le anticipazioni di stasera 12 maggio 2023 su Rai1

Musica italiana e internazionale si alterneranno sul palco de I migliori anni grazie alla presenza di artisti che hanno segnato gli ultimi 40 anni. Ivana Spagna riporterà dal vivo il suo grande successo Easy Lady, mentre Gazebo ritorneranno live con il brano I like Chopin. In scaletta anche Massimo Di Cataldo con Se adesso te ne vai, Stefano Sani con Lisa e Riccardo Azzurri con la sua Amare te. I Collage canteranno Tu mi rubi l’anima, mentre Rosanna Fratello per un’esibizione di Sono una donna, non sono una santa. Previste esibizioni di Sandro Giacobbe, che canterà Gli occhi di tua madre, e Alberto Camerini con Rock’n’Roll Robot. Gianmarco Carroccia infine interpreterà alcuni dei migliori successi di Lucio Battisti. Quanto agli artisti internazionali, oltre ai già citati 10CC e Anita Ward, sarà sul palco Matt Blanco con Whose side are you on? e More than I can bear.

Ogni appuntamento de I migliori anni vanta la presenza anche di alcuni personaggi dello spettacolo che, tramite le canzoni, ripercorreranno la loro vita. Stasera sarà il turno di Alessia Marcuzzi, che stilerà una sua personale classifica. Carlo Conti ospiterà anche i comici Barbara Foria e Andrea Pucci come “commentatori del tempo”, che ricorderanno l’evoluzione dei generi nel corso dei decenni. Marco Masini infine porterà sul palco i suoi migliori successi, scelti appositamente dal pubblico. Ogni performance vanterà il supporto di un’orchestra dal vivo sotto la direzione del maestro Pinuccio Pirazzoli. Spazio anche alle coreografie di Fabrizio Mainini, che realizzerà speciali danze per ogni canzone. I telespettatori potranno partecipare alla diretta grazie ai canali social, dove inviare brevi messaggi con i ricordi dei loro migliori anni. Tramite fra il palco e il divano sarà Flora Canto, che leggerà i commenti in diretta.