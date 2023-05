I migliori anni dell’Estate stasera su Rai1: scaletta e ospiti di Carlo Conti

Stasera 27 maggio, secondo e ultimo appuntamento con I migliori anni dell’Estate, varietà condotto da Carlo Conti che riporta dal vivo i grandi successi musicali degli ultimi decenni. I brani cult e i tormentoni che hanno fatto ballare le spiagge e le piazze mondiali, accompagnando le vacanze di tanti turisti, daranno vita a uno spettacolo di due ore e mezza fra emozioni e ricordi. Commentatori d’eccezione saranno Dado e il duo Gigi e Ross, che con la loro comicità affiancheranno Carlo Conti alle redini del programma. Sul palco, fra gli altri, saliranno Mogol, Righeira e Matia Bazar, ma anche Las Ketchup e Donatella Rettore. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

I migliori anni dell’Estate, scaletta e cantanti di stasera 27 maggio 2023 su Rai1

Grande ospite di stasera sarà Mogol, autori dei testi dei maggiori successi di Lucio Battisti, che commenterà i brani della sua personale Hit Parade. Ad interpretarli invece Gianmarco Carroccia. Per la sezione Juke Box salirà sul palco Donatella Rettore, che canterà i suoi successi Kobra e Splendido splendente. Pupo presenterà una personale classifica, alternando aneddoti personali a performance musicali. Carlo Conti accoglierà sul palco anche Patty Pravo, che riproporrà le hit estive come La Bambola e Pensiero stupendo. Nel corso della serata de I migliori anni dell’Estate ci saranno anche i Dik Dik che porteranno dal vivo Sognando la California, Senza luce e L’isola di Wight. E ancora, Leroy Gomez, ex voce dei Santa Esmeralda, si esibirà con la cover di Don’t Let me be misunderstood. The Ritchie Family porterà il ritmo di The best disco in town e American Generation, mentre Michele Pecora canterà Era lei.

Lasciando agli Anni ’70 per entrare negli ’80, si assisterà alle esibizioni di Johnson Righeira con Vamos a la playa e L’estate sta finendo. Dalla Germania sbarcheranno i The Twins con Face to face, heart to heart. I Matia Bazar canteranno invece Ti sento, mentre Katrina porterà dal Regno Unito la sua Walking on Sunshine prima di lasciare il palco a Samantha Fox e la sua Touch me (I want you baby). Si salterà poi nel 1999 per la versione di Vamos a la playa firmata da Miranda. Si entrerà nel nuovo millennio con le Las Ketchup e la loro Aserejé. Durante la diretta de I migliori anni dell’Estate, i telespettatori potranno interagire tramite i canali ufficiali Twitter e Facebook. Tramite fra tv e web sarà Flora Canto, che leggerà i messaggi più significativi e i commenti del pubblico da casa.