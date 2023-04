I migliori anni, stasera su Rai1 Carlo Conti ospita i Pooh e Siani

Sei anni dopo l’ultima edizione, torna in tv I migliori anni, programma di intrattenimento con la conduzione di Carlo Conti. Prendendo spunto dalla quasi omonima canzone di Renato Zero, lo show intende rievocare i ricordi di circa quattro decenni fra musica, spettacolo, televisione e moda. Stasera 28 aprile, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda il primo di sei appuntamenti a cadenza settimanale che vedranno in scena i protagonisti di ieri e di oggi. Fra gli ospiti della puntata d’esordio spiccano i Pooh, che intoneranno alcuni dei loro migliori brani del repertorio, e Alessandro Siani, senza dimenticare Sergio Friscia e Antonio Giuliani. Dall’estero poi arriveranno, fra gli altri, Patrick Hernandez con la sua Born to be Alive e i Londonbeat, autori della hit dance I’ve Been Thinking About You. La visione sarà disponibile anchein streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

I migliori anni, le anticipazioni della prima puntata stasera 28 aprile 2023 su Rai1

La prima puntata dello show, che quest’anno raggiunge la sua nona edizione, sarà un autentico viaggio nella storia dello spettacolo, con forte accento sulla musica. Riavvolgendo il nastro del tempo, Carlo Conti permetterà al pubblico in studio e ai telespettatori di rivivere emozioni e ricordi del passato, definiti spesso da hit indelebili ascoltate in radio. Per l’esordio de I migliori anni saranno in studio i Pooh, che il 6 luglio torneranno di nuovo sul palco a Milano per un live che ne onorerà la carriera. Assieme al conduttore, oggi commenteranno la Hit Parade delle loro canzoni più famose, offrendo una performance live delle più celebri. Accanto a Facchinetti & Co. arriveranno i Londonbeat, gruppo angloamericano che si è formato negli Anni ’80 e ha regalato brani indimenticabili come I’ve Been Thinking About You.

In studio per I migliori anni anche Patrick Hernandez che canterà Born to Be Alive e la francese Caroline Loeb, che nel 1986 ottenne la fama mondiale con C’est la ouate. Spazio anche per il duo tedesco Modern Talking, salito alla ribalta negli Anni ’80 con Chery, chery lady. Carlo Conti accoglierà anche Alberto Fortis, Drupi e Paolo Vallesi. Senza dimenticare Marco Ferradini, autore e interprete della celebre Teorema che ha conquistato generazioni anche grazie a numerosi film. Nella puntata d’esordio si esibiranno anche Donatella Milani con Volevo dirti e Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà, brani che si contesero Sanremo 1983. Infine, arriveranno a I migliori anni anche Viola Valentino e Gianmarco Carroccia, allievo di Mogol e interprete del repertorio di Battisti. Durante la serata ci saranno incursioni di Alessandro Siani, che nella fascia My list elencherà i suoi brani preferiti assieme a Sergio Friscia e Antonio Giuliani.