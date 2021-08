Se viaggi devi adattarti

Nonostante l’estate sia ormai agli sgoccioli, le vacanze per molti italiani devono ancora cominciare. Tra chi ha scelto di concentrare le ferie in un momento lontano dal caos estivo e chi invece si è trovato costretto a lavorare anche a Ferragosto, saranno in tanti a muoversi a settembre. Se state pensando di andare all’estero allora dovete prendere in considerazione un’altra necessità: procurarvi un adattatore.

I vari paesi del mondo non condividono infatti le stesse prese e gli stessi interruttori diffusi in Italia, pertanto chi non si prepara in anticipo potrebbe vedersi costretto a salutare la ricarica del proprio smartphone o del personal computer senza possibilità di replica. Per fortuna, Wired ha pensato anche a questo, selezionando i migliori adattatori presenti sulla piazza. Molti di essi non sono presenti sul mercato italiano, pertanto sarà necessario ricorrere a siti esteri cui aggiungere le spese di spedizione.

Il migliore in assoluto: adattatore universale Epicka

Capace di funzionare in 150 Paesi differenti, questo adattatore Epicka non ha rivali in tutto il pianeta ed è in grado di fornire elettricità a qualsiasi dispositivo dotato di qualunque presa. Premendo alcuni cursori sarà possibile infatti rivelare le tre spine internazionali più comuni: Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Più nascosti, ma comunque disponibili, gli adattatori per le prese australiane e cinesi. Ci sono quattro porte USB-A nella parte inferiore e una porta USB-C sul lato, capace di erogare fino a 15 watt. L’unico difetto è l’assenza di supporto per la ricarica rapida, ma se siete in cerca di qualcosa capace di collegare smartphone, tablet, smartwatch e Kindle durante la notte, non potete trovare di meglio. È disponibile sulla versione americana di Amazon a 23,99 dollari (circa 20 euro) senza spese aggiuntive per la spedizione in Italia.

EPICKA Universal Travel Adapter One pic.twitter.com/GziVhKSk7X — Alwaysonme (@Alwaysonme1) February 24, 2020

Per una ricarica rapida: OneAdaptr OneWorld PD

OneAdaptr OneWorld PD è il device perfetto per gli europei che intendono viaggiare in altri continenti. È dotato infatti di levette scorrevoli sul lato che rivelano adattatori per Stati Uniti e Canada, Regno Unito, Australia e Cina. Insomma, un altro gioiellino che promette di funzionare in 150 stati differenti. È dotato di tre porte USB-A nella parte inferiore, cui se ne aggiunge una USB-C sul lato che supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0 fino a 18 watt. È l’ideale per caricare rapidamente la maggior parte degli smartphone e dei tablet, ma non è eccezionale con i laptop. Una protezione interrompe automaticamente l’alimentazione in caso di utilizzo anomalo, che si ripristina tramite un pulsante nella parte superiore. Il prezzo, sul sito ufficiale dell’azienda, è di 50 dollari (42 euro circa), cui aggiungere le spese di spedizione per l’Italia.

Power Your Adventure with OneAdaptr OneWorld PD Thanks @MacSrcshttps://t.co/zoe2zVg6Lk — OneAdaptr (@OneAdaptr) April 18, 2019

L’ideale per ogni angolo del pianeta: Zendure Passport II Pro

Design squadrato, levette scorrevoli simili a quelle del OneAdaptr e capace di venire incontro a tutti. Sì, proprio tutti, perché garantisce supporto in oltre 200 Paesi del mondo (ben cinquanta in più rispetto ai concorrenti sopracitati). Dotato di due porte USB-C e di tre porte USB-A, vanta anche un ingresso CA per i computer Apple. Grazie alla tecnologia al nitruro di gallio e ai 61 watt supportati, Zendure Passport II Pro è in grado di caricare il Macbook da 13 pollici in sole due ore. C’è anche il supporto per USB Power Delivery 3.0 e una vasta gamma di altri standard di ricarica, che consentono così di caricare rapidamente quasi tutti i telefoni o tablet. Sul sito ufficiale di Zendure è disponibile, anche con spedizione in Italia, al prezzo di 70 dollari (circa 60 euro). Sulla versione italiana di Amazon si può acquistare la versione precedente al prezzo di 37,99 euro: copre “solo” 150 paesi e supporta massimo 30 watt, ma è comunque un ottimo prodotto.

Six-Port Charging Stations – The Zendure Passport II Pro Delivers 61W of Charging Power https://t.co/GhOblWnmU6 #Tech pic.twitter.com/JoUCGJ5EOL — Jeremy Gutsche (@jeremygutsche) July 6, 2020

Il miglior set di spine: Ceptics

Ci sono 15 tipi di spine in uso in tutto il mondo. Il tipo A e il tipo B sono utilizzati negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in Giappone; Il tipo C è comune in Europa, Sud America e Asia; Il tipo E e il tipo F si trovano in tutta Europa; Il tipo G è utilizzato nel Regno Unito, in Irlanda e in una manciata di altri luoghi; e il tipo I è utilizzato in Australia, Nuova Zelanda, Cina e Argentina. Se non vi fidate degli adattatori universali e siete alla ricerca di un set che le raccolga tutte senza farvi impazzire nella scelta, allora non niente batte Ceptics. A soli 10 dollari, sul sito americano di Amazon, potrete avere fra le mani il passepartout per ogni dispositivo, ma dovrete comunque portare con voi l’adattatore per l’USB, poiché il set ne è privo.