Miglior bar al mondo 2022: vince Paradiso di Barcellona, tanta Italia in Top 50

Barcellona batte Londra. Non è l’esito di un match sportivo, ma la classifica dei The World’s 50 Best Bars che premia ogni anno il locale migliore del mondo. Per la prima volta nella storia dell’evento non vincono la capitale britannica o New York, finora mattatrici della manifestazione. Ad aggiudicarsi il primo posto è stato infatti Paradiso del barman italiano Giacomo Giannotti e di Margarita Sader. Catalani anche il terzo e il settimo in graduatoria, testimoniando l’enorme successo iberico di quest’anno. Incredibile debacle del celebre Connaught, medaglia d’oro 2020 e 2021 che quest’anno si deve accontentare dell’ottava piazza. Lontana dalla vetta l’Italia, tuttavia presente con un folto numero di bar. Spazio anche per due new entry da Napoli e Firenze. Ecco la classifica e i migliori piazzamenti del The World’s 50 Best Bars 2022.

Barcellona capitale dei bar, il migliore al mondo parla anche italiano

Sul gradino più alto del podio c’è dunque Paradiso. Il bar di Barcellona, speakeasy in stile mediterraneo, si trova nel quartiere El Born, molto alla moda nella città spagnola. Simpatico e originale l’ingresso, dato che bisogna passare attraverso la porta del congelatore. «È un grande onore vincere questo premio», ha detto durante la premiazione Giacomo Giannotti, proprietario assieme a Margarita Sader. «Lavoreremo sodo per essere i migliori attenendoci ai nostri principi che esaltano la creatività». Grande successo per la città della Catalogna, che vanta tre bar in Top 10. Medaglia di bronzo, dietro al britannico Tayer + Elementary, per Sips, guidato dall’italiano Simone Caporale, salito dal 37esimo posto del 2021 al terzo. Settimo invece Due Schmucks.

Nonostante il secondo posto, Londra deve registrare uno dei peggiori risultati di sempre. Il vincitore 2020 e 2021, il celebre Connaught a guida italiana, è scalato fino all’ottava posizione registrando uno dei cali più rumorosi della nuova edizione. Differente il caso per New York, altra mattatrice storica dell’evento. Sebbene assente dal podio, la capitale americana ha piazzato sei bar in Top 50, due dei quali in Top 10 (Double Chicken Please al sesto posto e Katana Kitten al nono). È andato invece a Licoreria Limantour di Città del Messico, che si è piazzato ai piedi del podio, il titolo di miglior bar del Nord America. In Asia svetta Jigger & Pony di Singapore, mentre per Medio Oriente e Africa si è confermato Zuma di Dubai.

Per l’Italia brillano Roma e Milano, new entry di Napoli e Firenze

Fra i migliori bar al mondo del 2022 c’è anche spazio per tanta Italia. La nostra penisola ha piazzato in Top 100 ben sette strutture provenienti da quattro città. Miglior risultato per Drink Kong di Roma, che ha scalato la graduatoria fino alla 16esima posizione. Segue il 1930 di Milano, 35esimo e già presente come il locale capitolino lo scorso anno. Due le new entry: si tratta di Locale Firenze (39esimo) nel capoluogo toscano e l’Antiquario di Napoli (46esimo). Devono far fronte a una retrocessione invece Camparino in Galleria a Milano (da 27esimo addirittura 73esimo) e The Court di Roma (da 64esimo a 77esimo). Chiude la classifica italiana Freni e Frizioni, bar romano che si è piazzato all’83esimo posto.