Mietta oggi: vita privata, marito, malattia e covid della cantante di Vattene Amore

Mietta, nome d’arte di Daniela Miglietta, è una nota voce soprano, vincitrice del 39° Festival di Sanremo. Autrice di grandi successi italiani, come Vattene Amore, ha partecipato a ben otto edizioni della kermesse. Nel frattempo, ha coltivato anche le sue passioni per la recitazione e la scrittura, ottenendo nel tempo diversi ruoli da attrice e scrivendo due romanzi. Ecco chi è Mietta oggi e cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Mietta oggi: chi è?

Mietta, all’anagrafe è Daniela Miglietta, è nata il 12 Novembre 1969 a Taranto. Oggi, dunque, ha 51 anni ed è del segno dello Scorpione. La diva gode ancora di ottimo successo e per il momento si dedica alla televisione. Di recente infatti è stata impegnata nel programma Ballando con le stelle, nel quale ha danzato in coppia con Maykel Fonts.

Mietta è autrice dei grandi successi della canzone italiana. Si ricordano i brani Canzoni, Vattene Amore, Dubbi no, che ha ottenuto il dico d’oro nel 1991. E in tutto ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo. Inoltre, dopo aver pubblicato 10 album, si è anche dedicata alla recitazione. È comparsa in 9 film e ha preso parte a diversi programmi televisivi come concorrente e giurata. Tuttavia, non è finita qui, perché Mietta si è rivelata essere anche una apprezzata scrittrice. Ha infatti pubblicato due libri e due audiolibri.

La vita privata della cantante

I genitori della cantante, anche loro di Taranto, si sono separati quando lei non era nemmeno maggiorenne, e, come ha dichiarato Mietta in passato, è stato difficile accettare la separazione. Dai 12 anni la cantante ha sofferto di attacchi di panico che è riuscita a superare nel giro di qualche anno. Oggi, ha un bel rapporto con la moglie di suo padre e con i suoi fratelli.

Della vita privata e sentimentale di Daniela Miglietta sappiamo che ha avuto una lunga relazione con l’attore Brando Giorgi, finita senza nessuna spiegazione in merito. Pare non si sia sposata, ma nonostante nella sua vita non ci sia un marito, Mietta ha un figlio, Francesco, nato nel 2010, dalla storia con il chitarrista Davide Tagliapietra. I due, dopo aver vissuto insieme a Roma per qualche anno, si sono stabiliti a Milano nel 2011, quando Francesco aveva due anni e mezzo.