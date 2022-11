Midterm 2022: i repubblicani avanzano alla Camera, Senato in bilico

La catastrofe sembra evitata. L’onda rossa in cui sperava il Grand Old Party infatti non si è materializzata. I repubblicani procedono verso la conquista della Camera ma il Senato resta conteso. Occorreranno forse giorni per avere i risultati finali e non si esclude il rischio di cause per il riconteggio da parte del partito dell’Elefantino. Donald Trump, dopo alcuni problemi tecnici in Michigan e Arizona, ha sollevato i primi dubbi: «Sta accadendo la stessa cosa che successe nel 2020 con i brogli elettorali?», ha chiesto polemico sul suo social Truth, riferendosi ai problemi verificatisi a Detroit e nella contea di Maricopa sotto cui ricade Phoenix e dove è stato respinto un ricorso del Gop per posticipare la chiusura dei seggi.

In Pennsylvania vince il dem John Fetterman

Al momento sono poche le corse chiuse. L’unico Stato ad aver cambiato colore al Senato è la Pennsylvania, dove nella corsa per il Senato il democratico John Fetterman ha sconfitto il trumpiano Mehmet Oz. Sempre in Pennsylvania nella corsa a governatore il trumpiano e negazionista Doug Mastriano è stato battuto dall’attorney general dem Josh Shapiro. Il partito dell’Asinello vince la gara per il governatore come previsto anche nei fortini della California con Gavin Newsom e a New York con Kathy Hochul.

In Georgia viene riconfermato il segretario di Stato Raffensperger

Per ore i riflettori sono rimasti puntati sulla Georgia dove è stato confermato segretario di Stato il repubblicano Brad Raffensperger. Nel 2020 balzò agli onori delle cronache per aver disubbidito a Trump che di fronte alla vittoria di Biden nello Stato gli chiese di trovargli 12 mila voti. Raffensperger si rifiutò di assecondarlo, e da allora è considerato dai sostenitori di Trump un traditore. Sempre in Georgia la dem Stacey Abrams è stata sconfitta per la seconda volta nella corsa a governatore dal repubblicano non trumpiano Brian Kemp. Un altro schiaffo per l’ex presidente: Kemp infatti riconobbe la legittimità della vittoria di Biden alle Presidenziali e da allora ha pessimi rapporti con il tycoon. In Texas, secondo le proiezioni della Fox, è stato riconfermato governatore-sceriffo Greg Abbott. Ha battuto il democratico Beto O’Rourke che incassa così una nuova sconfitta dopo quella alle primarie presidenziali del 2020 e alle Midterm del 2018 contro Ted Cruz per il Senato. Il repubblicano JD Vance, autore del libro diventato un film Netflix Hillbilly Elegy ha vinto in Ohio dove al Senato ha battuto il democratico Tim Ryan. Vance a lungo aveva osteggiato Trump poi di recente si è avvicinato al tycoon. Brutte notizie per Trump anche dalla Florida dove è stato eletto governatore il repubblicano Ron DeSantis. Il timore del tycoon è che DeSantis potrebbe sfidarlo alle primarie di partito per le presidenziali del 2024.

In Massachussetts eletta la dem Maura Healey, prima donna e candidata gay

Tanti i primati, tutti in casa democratica, di questa tornata elettorale: l’elezione a governatrice del Massachusetts di Maura Healey, prima donna e prima candidata apertamente gay, quella di Wes Moore primo governatore afroamericano del Maryland, quella del 25enne Maxwell Alejandro Frost primo membro della generazione Z a conquistare un posto al Congresso. E quella di James Roesener, primo uomo transgender a essere eletto alla Camera per il New Hampshire.