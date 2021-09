Un solo device, tre modalità di utilizzo. Si chiama Surface Laptop Studio, ma è noto anche come “Frankenstein”, ed è il device di punta presentato da Microsoft nel suo evento virtuale. Con tre anni di progettazione alle spalle, arriverà sul mercato americano il prossimo 5 ottobre assieme al nuovo sistema operativo Windows 11. In Italia purtroppo non si vedrà prima dell’inizio del 2022.

Surface Laptop Studio, tre dispositivi in uno

Surface Laptop Studio, che negli Stati Uniti costerà 1599 dollari (circa 1360 euro) vanta tre modalità di utilizzo. Quando si trova in posizione da laptop, lo si può usare come un notebook standard, mentre in modalità Stage gli utenti possono portare lo schermo touchscreen da 14,4 pollici in avanti grazie alla docking station, adatta per giocare o guardare film e serie tv. Infine, la modalità Studio è in grado di trasformare il device in una tavola per disegnare e progettare, stimolando creatività e inventiva.

Surface Laptop Studio: le caratteristiche tecniche

Lo schermo vanta una risoluzione di 2400 x 1600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Dato il suo modesto peso (1,8 chilogrammi) e i soli 2 centimetri di spessore, è ideale per essere portato ovunque e soddisfare ogni necessità. A livello hardware, monta un processore Intel quad core di 11esima generazione, una scheda grafica Rtx 3050 Ti di Nvidia e una Ram espandibile fino a 32 Gb. Eccellente anche lo spazio di archiviazione, con SSD da 2 Terabyte. Interessante anche il supporto alla Surface Slim Pen 2, capace di agganciarsi magneticamente alla tastiera e di vibrare quando in uso, dando la sensazione di impugnare una vera matita.

Il blocco dovuto alla pandemia ha rallentato la produzione

Anche se non rappresenta una novità assoluta in termini di design – Lenovo infatti ha già presentato device dalle simili caratteristiche – Surface Laptop Studio incarna la volontà di Microsoft di dimostrare la sua capacità di offrire prodotti innovativi al pubblico, inserendosi nel mercato dei dispositivi ibridi. Tuttavia, la produzione non è stata esente da intoppi e rallentamenti. Come riporta la Cnn, i dipendenti Microsoft hanno dovuto fare i conti con deficit di approvvigionamento di componenti a causa dei collegamenti Usa-Cina bloccati. «La distanza ha complicato la risoluzione dei problemi di progettazione facilmente risolvibili se affrontati in presenza», ha detto alla Cnn Angela Krauskopf, direttrice senior dell’ingegneria di Microsoft. «Non potevamo viaggiare e questo ci ha bloccati a lungo». Al di là delle sfide della pandemia, la realizzazione di Frankenstein ha richiesto anni di lavoro e ricerca. «Per realizzare un prodotto perfetto occorre pazienza», ha dichiarato Panos Panay, chief product officer di Microsoft. «Dalla cerniera alla tastiera, fino al supporto per Slim Pen, ogni settore ha richiesto dai 4 ai 5 anni di lavoro». Sebbene Surface Laptop Studio inizierà a essere spedito in Usa a partire dal 5 ottobre, la ditta ha già annunciato possibili ritardi a causa della catena di approvvigionamento. «La carenza è reale», ha continuato Panay. «Lavoriamo ogni singolo giorno, ma potremmo non avere abbastanza personale per soddisfare le richieste». Nessun confronto con Apple. «La sua innovazione in termini di display e design all-in-one ha creato nuove frontiere che altri rivali hanno seguito», ha affermato Geoff Blaber, Ceo della società di ricerche di mercato CCS Insight che ha collaborato al progetto. «L’obiettivo di Microsoft è andare oltre e convincere i suoi consumatori di avere una marcia in più rispetto ai competitor».

Surface Go 3, Duo 2 e Pro 8: tutta la gamma di Microsoft

Non solo Laptop Studio. Microsoft ha infatti presentato un’intera gamma di device Surface, tutti dotati del nuovo Windows 11. Fra quelli disponibili in Italia dal 5 ottobre c’è il Surface Go 3, con design rinnovato rispetto al predecessore e una velocità aumentata del 60 per cento grazie al chip Intel di decima generazione. Invariati batteria, schermo LCD da 10,5 pollici e memoria da 64 Gb. Il prezzo partirà da una base di 449 euro. Ancora lontane invece le uscite italiane di Surface Duo 2 e il Surface Pro 8, attesi nei primi mesi del 2022. Il primo arriverà con cerniera rinnovata, tripla fotocamera con sensori di stabilizzazione ottica, connessione 5G e compatibilità con Xbox Game Pass. Il chip Snapdragon 888 con 8 Gb di Ram e la memoria interna fino a 512 Gb giustificano il prezzo, che dovrebbe partire da 1500 euro. Grande novità invece è rappresentata da Surface Pro 8, il cui costo si aggirerà intorno ai 1000 euro. Dal peso di appena 899 grammi, vanterà uno schermo PixelSense Flow da 13 pollici a 120 Hz, un batteria capace di reggere un uso di 16 ore e un processore Intel Core i5 o i7 di 11esima generazione. La memoria Ram sarà di 32 Gb, mentre lo spazio di archiviazione SSD potrà raggiungere 1 Terabyte.