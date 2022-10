Microsoft manda a casa quasi mille persone: seconda ondata di licenziamenti

Microsoft manda a casa quasi mille persone con la seconda ondata di licenziamenti. Il colosso di Bill Gates è l’ultimo, tra le aziende tecnologiche, a tagliare il personale per ridurre i costi sulla scia del rallentamento economico globale. Prima di Microsoft, infatti, ci sono state Netflix e Snap.

La seconda ondata di licenziamenti di Microsoft: a casa quasi mille persone

Secondo quanto rivelato da Axios, Microsoft ha licenziato quasi 1.000 dipendenti in diverse divisioni nell’ultima settimana. L’azienda tecnologica statunitense è l’ultima in ordine cronologico a tagliare posti di lavoro o limitare le assunzioni in un trend di rallentamento economico globale.

«Diverse società tecnologiche sono state costrette a ridurre drasticamente l’organico negli ultimi mesi poiché gli inserzionisti hanno ridotto le spese per prepararsi a una recessione incombente» ha commentato Reuters. Google, Microsoft e Apple hanno annunciato di aver rallentato i loro piani di assunzione per l’anno, adottando in alcuni casi il blocco parziale delle assunzioni.

A inizio settembre Snap, la società cui fa capo la piattaforma Snapchat, ha annunciato invece il licenziamento del 20% del suo staff di oltre 6.000 dipendenti. Prima ancora, Netflix aveva licenziato circa 150 dipendenti a causa di «esigenze aziendali», ha comunicato la società leader del video streaming a maggio. Anche Meta (la società madre di facebook), che aveva già congelato le assunzioni, prevede di tagliare i budget nella maggior parte delle divisioni e di licenziare parte del personale. previsti.

Il colosso di Bill Gates: «valutiamo le nostre priorità di business»

«Come tutte le aziende, valutiamo regolarmente le nostre priorità di business e apportiamo adeguamenti strutturali di conseguenza. Continueremo a investire nella nostra attività e ad assumere in aree chiave di crescita nel prossimo anno», ha commentato il colosso di Bill Gates. In ogni caso, trattandosi di meno 1.000 dipendenti, essi equivalgono a quasi l’1% della forza lavoro totale di Microsoft, fatta di circa 221.000 dipendenti.