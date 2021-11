L’antica Olimpia rivive in 3D grazie a Microsoft. Il colosso hi-tech ha siglato un accordo con il governo greco per creare nuovi percorsi turistici grazie all’intelligenza artificiale e alla realtà aumentata. I visitatori possono così ammirare le meraviglie della culla delle Olimpiadi così com’erano oltre 2000 anni fa. È possibile effettuare la visita in presenza al Museo Olimpico di Atene e da remoto. Attivi infatti il sito olympiacommongrounds.gr (occorre avere un pc con alte prestazioni) e un’app mobile dedicata.

Il progetto ricrea in 3D 27 monumenti, tra cui l’antico stadio

Grazie al progetto Ancient Olympia: Common Grounds, una volta giunti al Museo Olimpico, i turisti possono utilizzare gli occhiali HoloLens di Microsoft per una versione completamente renderizzata. Tali lenti sfruttano particolari sensori ottici avanzati per analizzare le informazioni e creare ologrammi in grado di fondersi con il mondo reale oppure di simularne uno virtuale ad hoc. Per quanto riguarda Olimpia, è possibile così ammirare i templi di Zeus ed Era, l’originale stadio e persino la bottega del grande scultore Fidia per un totale di 27 monumenti.

«La rappresentazione digitale del santuario panellenico dell’antica Olimpia rende accessibile non solo il patrimonio culturale, ma anche i valori fondanti dell’Olimpismo», ha dichiarato in una nota stampa Lina Mendoni, ministro greco della Cultura e dello Sport. «Pace, armonia, eccellenza e nobile rivalità sono così alla portata di tutti».

Olympia in 3D, come avviene la digitalizzazione degli edifici

Per il rendering 3D, Microsoft ha collaborato con Iconem, società tecnologica specializzata nella digitalizzazione degli edifici antichi. Grazie a telecamere e droni, le società hanno scattato centinaia di migliaia di fotografie, in modo da consentire agli algoritmi di elaborare la ricostruzione in tre dimensioni. «Per la prima volta, i visitatori di tutto il mondo possono vedere virtualmente il luogo di nascita della democrazia e vivere in prima persona la storia», ha dichiarato entusiasta alla Bbc il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Felice anche Brad Smith, presidente di Microsoft, che ha parlato di «un risultato straordinario per il patrimonio culturale, che unisce umanità e tecnologia a beneficio del mondo intero».

L’accordo con il governo greco segna così un altro passo di Microsoft verso un personale Metaverso, pronto a rivaleggiare con Mark Zuckerberg e la sua Meta. Il colosso fondato da Bill Gates ha già annunciato un implemento di tale tecnologia per il suo servizio di videochiamate Teams e spera di poter espandere anche alcuni videogiochi, tra cui Minecraft, in mondi 3D più coinvolgenti.