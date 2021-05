Dal 2007, quando sostituì il Times New Roman, Calibri è il font predefinito di Microsoft Office. Ora, il gigante tech ha deciso di evolversi e perciò ha commissionato a un gruppo di designer cinque caratteri originali per sostituirlo. I font candidati per il nuovo corso sono Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford e Grandview e presentano qualche curiosità. Tenorite ha l’aspetto di un tradizionale sans serif (cioè senza tratti alle estremità, come Times New Roman), ma con uno stile più caldo e amichevole. Elementi come punti grandi, accenti e punteggiatura rendono Tenorite facilmente leggibile a piccole dimensioni sullo schermo. Bierstadt è un carattere preciso e contemporaneo ispirato alla tipografia svizzera della metà del XX secolo. Prende il nome da una delle vette del Colorado, dove vive il designer che l’ha progettato. Skeena è un sans serif “umanista”, con tratti modulati e un notevole contrasto tra spesso e sottile. Ideale per il corpo del testo in documenti lunghi, così come in presentazioni, opuscoli, tabelle e rapporti. Seaford rimanda al design dei caratteri tipografici vecchio stile, evocando una confortevole familiarità. Grandview, infine, è derivato dalla classica segnaletica stradale e ferroviaria tedesca, progettato per essere leggibile a distanza, anche in cattive condizioni di visibilità.