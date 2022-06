Microsoft chiude in Russia: licenziati più di 400 dipendenti

Microsoft volta le spalle a Mosca. L’azienda fondata da Bill Gates ha infatti annunciato la chiusura definitiva in Russia a seguito dell’invasione in Ucraina. L’annuncio arriva a tre mesi di distanza dallo stop alle nuove vendite giunto in parallelo a quelli di Apple e Google. Lo ha riportato Bloomberg, che ha poi confermato come la società americana stia provvedendo al licenziamento di più di 400 dipendenti, cui però sarà garantito «pieno supporto e rispetto in un momento così difficile». Intanto, anche IBM ha deciso di percorrere la stessa strada. «Procederemo a una liquidazione ordinata dei nostri affari in Russia», ha dichiarato il Ceo dell’azienda di computer Arvind Krishna.

Cosa ha spinto Microsoft alla chiusura in Russia e l’annuncio di IBM

«Come risultato delle modifiche alle prospettive economiche e dell’impatto della nostra attività in Russia, abbiamo deciso di ridurre significativamente le nostre operazioni nel Paese». Così Microsoft in una nota ha annunciato la sospensione delle attività a Mosca. L’azienda statunitense ha comunque poi confermato che provvederà all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali già stipulati con i clienti russi. Resta lo stop alle nuove vendite, come già anticipato lo scorso 4 marzo a pochi giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina. La società ha confermato che il nuovo piano porterà al licenziamento di più di 400 dipendenti attivi su suolo russo, cui però non saranno voltate le spalle. «Garantiremo loro il rispetto e il giusto supporto in questo momento difficile», ha concluso Microsoft.

In parallelo, anche IBM ha deciso di cessare le operazioni in Russia. Il Ceo della società, Arvind Krishna, ha infatti dichiarato che è pronto ad abbandonare Mosca dopo l’invasione in Ucraina. «Le conseguenze della guerra continuano ad aumentare e l’incertezza sul futuro a lungo termine è in crescita», ha dichiarato a Bloomberg. «Per questo procederemo a una liquidazione ordinata degli affari di IBM in Russia in quanto mossa necessaria e giusta». Come Microsoft, l’azienda newyorkese procederà al licenziamento dei suoi dipendenti russi offrendo loro un supporto per il futuro. «Voglio assicurare che IBM continuerà a sostenere i nostri colleghi che hanno vissuto mesi di stress e incertezza».

