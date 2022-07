Microplastiche nel sangue e nella carne degli animali da allevamento

Le microplastiche sono ovunque. Persino nei luoghi più impervi del pianeta. E ora sono state rinvenute anche nel corpo degli animali. Un team di scienziati olandesi ne ha trovato tracce nella carne e nel sangue bovini e suini oltre che nei prodotti caseari derivati. Non solo: i polimeri sintetici viaggiano così nel corpo umano contaminando il sistema vascolare e gli organi. Un altro chiaro segnale di come sia sempre più urgente un intervento diretto per limitarne l’azione inquinante.

Microplastiche negli animali, ecco i dati dello studio olandese

La ricerca è opera della Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) olandese con la collaborazione della Plastic Soup Foundation. Gli scienziati hanno analizzato 12 campioni di sangue bovino e altrettanti di sangue di maiale, trovando in ognuno di essi tracce di microplastiche tra cui polietilene e polistirene. Sotto la lente di ingrandimento anche 25 campioni di latte proveniente dai supermercati e negli allevamenti. Fra questi, 18 presentavano tracce di polimeri sintetici. Non va meglio per quanto riguarda la carne: sette campioni su otto di carne bovina hanno dato esito positivo, dato che scende a cinque su otto per la carne suina. «Ancora ignoti i potenziali rischi tossicologici per l’uomo», si legge nel rapporto. Mancano infatti studi simili in altri Paesi, ma già nel 2021 il latte svizzero e francese aveva portato al medesimo risultato.

Pur mancando ancora conferma circa gli impatti sulla salute umana, il dato preoccupa gli studiosi. Già a marzo una precedente ricerca aveva permesso di notare la presenza di microplastiche nel sangue umano. Le particelle infatti possono viaggiare nel sistema vascolare e raggiungere così gli organi, depositandosi in più aree del nostro organismo e danneggiandone le cellule. Per questo si rendono necessari ulteriori studi in grado di esplorare ulteriormente la portata dell’esposizione e i rischi associati. «Le particelle giungono da aria, acqua e cibo», ha detto al Guardian la dottoressa Heather Leslie della VUA. «E percorrono più strade».

Alcuni virus sopravvivono per tre giorni sui residui di plastica

Le microplastiche possono anche aiutare, seppur indirettamente, i virus. Un ulteriore studio disponibile su Environmental Pollution ha evidenziato come alcuni agenti patogeni sopravvivano anche per tre giorni se a contatto con minuscoli residui di polimeri sintetici. «Si tratta di un tempo sufficiente per raggiungere anche le spiagge pubbliche», ha detto Richard Quilliam, docente di Scienze biologiche a Stirling, nel Regno Unito, e principale autore dello studio. In natura vi sono due tipi di virus, quelli rivestiti con un mantello lipidico come l’influenza e quelli che ne sono privi, tra cui quelli che provocano diarrea e vomito. Questi ultimi sono in grado di attaccarsi alle microplastiche e trarne vantaggio sopravvivendo nel tempo. «Il rischio sanitario è alto», ha concluso Quilliam. «A volte li ritroviamo in spiaggia sotto forma di palline colorate che i bambini mettono in bocca, infettandosi facilmente».