Sin da bambino, Fionn Ferreira trascorreva ore a esplorare le coste vicino a Ballydehob, cittadina nel sud-ovest dell’Irlanda. Sono state proprio quelle perlustrazioni, in origine un semplice passatempo, ad aprirgli gli occhi sulla scioccante quantità di rifiuti in plastica abbandonati sulla spiaggia e nel mare. A preoccuparlo, però, non erano tanto gli scarti visibili (e, di conseguenza, facilmente recuperabili e smaltibili) ma le microplastiche, frammenti di pochi millimetri altamente inquinanti. Un problema a cui Ferreira pare aver trovato una soluzione insolita, che prevede l’utilizzo di magneti.

Magneti per ripulire i mari dalle microplastiche

«Appena ho scoperto degli effetti delle microplastiche, mi è venuta l’ansia», ha raccontato alla Bbc il 20enne, oggi studente di chimica all’Università di Groningen, in Olanda. «Questi pezzetti microscopici di plastica riescono a sopravvivere per migliaia di anni, avvelenando terre e mari». L’idea di ricorrere ai magneti è nata da una serie di ricerche iniziate più di otto anni fa. Appena 12enne, Ferreira s’è costruito il suo personalissimo spettrometro, uno strumento che adopera la luce ultravioletta per misurare la densità delle particelle plastiche nelle soluzioni, e ha iniziato a effettuare una serie di analisi. Ma è stato sulla spiaggia della sua città che gli è venuta l’illuminazione. «Stavo facendo una passeggiata e, per caso, mi è caduto l’occhio su un residuo di petrolio a cui era rimasta attaccata parecchia plastica», ha spiegato. «Da lì ho capito che l’olio può essere efficacemente utilizzato per attrarla». Mescolando olio vegetale e polvere di ossido di ferro ha creato un liquido magnetico, noto come ferrofluido sperimentando la sua efficacia. Un’ulteriore conferma è arrivata da 5 mila test. Ma non finisce qui. La riuscita degli esperimenti ha spinto Ferreira a iniziare a lavorare, in partnership con la compagnia americana Stress Engineering, su uno strumento da inserire nelle tubature e in grado di utilizzare la tecnica di estrazione magnetica per agguantare le microplastiche al passaggio dell’acqua. Un brevetto che intende portare anche nelle case e, su più larga scala, sulle navi, in modo da facilitare le operazioni di ripulitura degli oceani. La sua speranza è quella di poter mettere in commercio le sue creazioni entro i prossimi due anni.

Microplastiche, un pericolo per l’uomo e l’ambiente

A oggi, nel mondo, vengono prodotti circa 300 milioni di tonnellate di plastica all’anno. Di questi, 10 milioni finiscono negli oceani. Le microplastiche sono ovunque: nei vestiti, nei cosmetici, nei prodotti usati per la pulizia. Il carico di una lavatrice ne produce una media di 700 mila. Piccole, quasi invisibili, contaminano l’ecosistema marino finendo inghiottite da pesci e coralli. Le loro dimensioni le fanno passare facilmente attraverso i sistemi di filtraggio, tanto che sono presenti anche nelle acque in bottiglia. Secondo una recente ricerca, ogni giorno inaliamo e digeriamo frammenti plastici senza accorgercene, recando gravissimi danni al nostro organismo. «L’urgenza di questo problema non è ancora stata pienamente capita dalla gente», ha sottolineato Ferreira. «L’inquinamento è una questione legata alla salute pubblica. Non stai solo bevendo plastica ma anche tutte le sostanze chimiche aggiunte alla miscela». Non solo. Le microplastiche possono essere potenziali agenti di contagio vista la tendenza di alcuni batteri patogeni ad aderire al materiale. E le prospettive future non sono confortanti: la produzione di plastica potrebbe aumentare del 60 per cento entro il 2030 e triplicarsi entro il 2050.