Microplastiche cosa sono, dove si trovano e perché sono pericolose

Dove si trovano?

Ogni chilometro quadrato di oceano contiene in media 63.320 particelle di microplastica, con differenze significative a livello regionale, secondo l’ultimo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). Ad esempio nel Sudest asiatico il livello è 27 volte maggiore rispetto ad altre zone. Il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati al mondo. Qui si concentra il 7 per cento delle microplastiche a livello globale. Inoltre ci sono cinque regioni oceaniche (dette gyres) dove, per via delle correnti, si accumulano le più grandi quantità di detriti.

Le fonti di microplastiche

Tutti gli oggetti di plastica dispersi in mare possono diventare microplastica. Tuttavia, ci sono alcuni prodotti attualmente in commercio che hanno già al loro interno piccole particelle del dannoso materiale. Si parla, per esempio, di alcuni prodotti di cosmesi che contengono “microsfere”, come detergenti per la pelle, dentifrici e creme da barba. A metà degli anni Duemila i controlli hanno ritrovato queste microsfere di plastica in natura e nei sistemi idrici pubblici.

Altra fonte di microplastiche sono gli indumenti di fibre sintetiche. I tessuti di plastica, come poliestere, acrilico e poliammide, vengono “erosi” attraverso i lavaggi in macchina e poi drenati nei sistemi idrici. La Norwegian environment agency ha rilevato che ogni singolo indumento, a ogni singolo lavaggio, rilascia fino a 1.900 fibre sintetiche.

La parte esterna del pneumatico è costituita da polimeri sintetici mischiati a gomma e altri additivi. Un buon numero di microplastiche deriva così dallo sfregamento degli pneumatici sull’asfalto durante la guida, secondo una ricerca dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn). Le fibre di plastica rilasciate così nell’ambiente vengono trasportate negli ambienti marini dall’azione del vento e dalle piogge.