Principato di Islandia, la micronazione dei Caraibi acquistata col crowdfunding

A largo del Belize, nel mar dei Caraibi, si trova il Principato di Islandia. La micronazione è un’isola acquistata tramite crowdfunding. Grande solo 4800 metri quadri (poco meno di mezzo ettaro), è il frutto del progetto Let’s Buy an Island di Marshall Mayer e Gareth Johnson che per primi hanno creduto nell’idea. Era il 2018, oggi il Principato di Islandia vanta un inno e una bandiera, con tanto di governo, il cui presidente è stato eletto con voto popolare fra i soci.

Principato di Islandia, com’è nata la micronazione a largo del Belize

Per micronazione si intende un’entità territoriale, non riconosciuta da governi e trattati internazionali, che chiede l’indipendenza. Solitamente a fondarla sono un individuo dalle ampie facoltà economiche oppure un gruppo di investitori. È proprio questo il caso del Principato di Islandia, nato grazie a un’azione di crowdfunding del 2018. L’iniziativa “Let’s Buy an Island” aveva raccolto in 12 mesi circa 350 mila dollari, poi investiti per l’acquisto di Coffee Caye, un’isoletta disabitata di mezzo ettaro a largo del Belize, nei Caraibi. Dalla forma allungata, l’area consta di una spiaggetta che scende in una baia poco profonda e di un’area con folta vegetazione di mangrovie.

Autori principali del progetto sono Marshall Mayer e Gareth Johnson, quest’ultimo anche fondatore di Young Pioneers Tours, compagnia specializzata in viaggi verso destinazioni estreme. Nella fattispecie, l’azienda organizza vacanze in Corea del Nord o Siria oltre a nazioni non riconosciute come Transnistria, Abkhazia e Nagorno-Karabakh. L’idea di creare un personale Stato sarebbe nata proprio durante uno di questi speciali viaggi. «All’inizio non credevo che fosse possibile», ha detto Mayer alla Cnn. «Poi Gareth mi ha fatto notare che in alcune zone del pianeta comprare un’isola non è così impensabile». I due hanno allora messo in vendita singole azioni a 3250 dollari l’una, vendendone già circa 100. «Nel mondo post-Covid, post-Trump e post-Brexit, il nostro è un piccolo paradiso», ha continuato Mayer. «Chi non ha mai sognato uno Stato personale?».

Ogni investitore diventa automaticamente cittadino di Islandia

Ogni acquirente, indipendentemente dalle azioni acquistate, riceve automaticamente il diritto di voto e la cittadinanza della micronazione. Mayer e Johnson hanno annunciato che a breve sarà possibile anche richiedere la certificazione di Lord e Lady di Islandia. «Siamo ciò che più si avvicina a una nazione pur senza possedere un esercito e una marina», ha proseguito Johnson. Molto presto arriveranno i primi passaporti “islandiesi” e i centri di accoglienza per i turisti. Intanto la campagna “Let’s Buy an Island” è ancora attiva con l’obiettivo di raggiungere un tetto massimo di 150 investitori. E poi? Il futuro, come sostiene la Cnn, ha in serbo sorprese a dir poco singolari. C’è chi ha proposto di innalzare monumenti a Lenin e chi vorrebbe creare un giardino con le sculture dei dittatori, tra cui una di Kim Jong-un rinvenuta nel mare nordcoreano.

Non mancano però le preoccupazioni, tra cui il cambiamento climatico. L’isola infatti sorge praticamente sul livello del mare, pertanto anche un piccolo innalzamento porterebbe alla distruzione del progetto. «Sarà una battaglia continua restare a galla», ha detto Velvet Dalessandro, attratta ma non ancora sicura di investire nel progetto. «Anche un uragano potrebbe avere effetti devastanti». Da non sottovalutare anche le vicine aree protette, tra cui una barriera corallina e le stesse piante di mangrovia. «È stato un atto di fede, ma alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo», ha concluso Mayer. «I piani per il futuro? Non credevamo di arrivare fin qui, pertanto ci dobbiamo ancora pensare».

Le altre micronazioni del mondo, dal Regno Unito all’Italia

Il Principato di Islandia è però solo l’ultima micronazione a fare capolino nella geopolitica mondiale. Nel 1967 nacque nel Regno Unito il Principato di Sealand, su un’ex piattaforma di combattimento della Seconda guerra mondiale. Altro esempio è la Repubblica di Uzupis, quartiere della lituana Vilnius, che vanta una personale costituzione e sogna l’indipendenza. La Repubblica di Minerva invece è sorta per brevissimo tempo a sud delle isole Figi grazie a un’iniziativa dell’attivista americano Michael Oliver che la ideò nel 1972, anno in cui il progetto naufrag. Ne è esistita persino una in Italia, la Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose. Si tratta di una piattaforma artificiale di 400 metri quadri al largo di Rimini, autoproclamatasi indipendente nel 1968 grazie a un’idea dell’ingegnere Giorgio Rosa.