Micol Olivieri si racconta sui social: «Ho sofferto di attacchi di panico e ematofobia»

Micol Olivieri è una giovane attrice italiana conosciuta al pubblico televisivo per avere interpretato il personaggio di Alice Cudicini nella serie I Cesaroni. Da alcuni anni si è allontanata dal mondo della recitazione dedicandosi al lavoro di influencer. Su instagram la 30enne è molto seguita e proprio qui, nelle scorse ore, ha confessato di aver avuto dei disagi legati al post parto. L’attrice ha confidato ai suoi followers di aver vissuto male il periodo seguito alla nascita del suo secondo figlio, Samuel, nato nel 2017 dal compagno Christian Massella.

Micol Olivieri: «Ho sofferto di attacchi di panico e ematofobia»

«Ho scoperto per la prima volta gli attacchi di panico, non mi sentivo all’altezza di essere madre del mio bambino nonostante avessi già una figlia. L’ho vissuta tremendamente», ha spiegato. Ma questi non sono stati gli unici problemi che l’attrice ha dovuto affrontare. Ad un’altra follower, l’attrice ha rivelato di aver sofferto di ematofobia, ovvero della paura eccessiva di svenire alla vista del sangue – una fobia che può sviluppare stati di ansia e, se non trattata, trasformarsi in un problema cronico.

Il messaggio dell’attrice

La Olivieri ha approfittato per lanciare un messaggio positivo a chi la segue: «Mi è capitato di doverla affrontare e l’ho fatto. Ora mi rendo conto che la paura è sempre peggiore della realtà. Con questo voglio dire che chi soffre di attacchi di panico o di stati di ansia o ha delle fobie solitamente sviluppa talmente tante paure, relative alle proprie percezioni e alla propria immaginazione, che a volte sembra quasi più tremendo quello che immaginiamo nella nostra testa di ciò che accade realmente».

Molti soffrono di fobie o paure che non permettono di convivere serenamente con certe situazioni ma bisogna prenderne consapevolezza per riuscire a superarle: è questo il messaggio positivo che l’attrice ha voluto trasmettere.