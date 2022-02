Michelle Impossible prima puntata stasera su Canale 5: format, ospiti e anticipazioni dello show di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ritorna in televisione con Michelle Impossible, in onda da stasera, mercoledì 16 febbraio 2022, alle 21.25 su Canale 5. Prodotto da Mediaset e Ballandi, questo one woman show in due puntate si propone come un grande momento di festa e intrattenimento, tra gag, racconti e interviste a personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ad affiancare la conduttrice svizzera due volti noti della comicità: Katia Follesa e Michela Giraud, entrambe concorrenti della prima stagione del programma di Amazon Prime Video LOL – Chi ride è fuori.

Michelle Impossible: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Michelle Impossible: in cosa consiste il format

Libera dai vincoli di un format prefissato, nelle due serate-evento dello show, si terrà una vera e propria festa in compagnia di amici che si divertiranno a ricordare storie e aneddoti inediti sulla padrona di casa. Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, passando in rassegna, assieme a colleghi di lunga data e familiari, 25 anni di carriera costellati di esperienze e traguardi lavorativi che hanno contribuito a renderla una professionista eclettica e versatile, in grado di passare facilmente dalla televisione al musical. Ad accompagnarla nelle sue performance, una vera e propria orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

“Il programma che sogno di regalarvi da una vita è diventato realtà” 🤩@m_hunziker vi aspetta mercoledì 16 e 23 febbraio in prima serata su #Canale5 con… #MichelleImpossible ✨ pic.twitter.com/l4xp8I1yJL — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) February 9, 2022

Michelle Impossibile: quali saranno gli ospiti delle due serate

A giudicare dalle anticipazioni, il parterre di presenze che affiancheranno la presentatrice italo-svizzera nel doppio appuntamento serale pare abbastanza ricco. Si passerà da Gerry Scotti e Maria De Filippi a Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, il mago Forest, la Gialappa’s Band, Serena Autieri, Eros e Aurora Ramazzotti e Nicola Savino.

Michelle Impossbile: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Tra gli ospiti che si alterneranno, nella prima puntata, sul palco di Michelle Impossible e condivideranno con il pubblico ricordi e performance live figurano Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band. Ma non finisce qui. Per la prima volta dopo 20 anni, Hunziker si troverà a condividere la scena con l’ex marito Eros Ramazzotti per un duetto inedito. Immancabile, in questa doppia narrazione personale e professionale, il contributo della figlia Aurora che, al termine di ogni serata, farà una sorta di resoconto ironico, prendendo bonariamente in giro tutto quello che ha fatto la mamma nel corso della puntata.