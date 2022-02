Anticipazioni Michelle Impossible, stasera su Canale 5: la madre di Hunziker e la reunion degli Articolo 31, gli ospiti

Secondo e ultimo appuntamento con Michelle Hunziker. Stasera 23 febbraio, alle 21,40 su Canale 5, la conduttrice elvetica torna con il Michelle Impossible, one woman show che ha conquistato gli ascolti. Tra sketch e momenti di commozione, Hunziker ripercorrerà la sua vita personale e professionale, circondata da tanti ospiti importanti. Fra loro, oggi spazio ad Andrea Pucci e alla mamma Ineke. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Michelle Impossible, gli ospiti dell’ultima puntata stasera 23 febbraio 2022 su Canale 5

Come per la prima puntata, Michelle Hunziker non sarà sola sul palco. Potrà infatti contare sulla presenza costante di Michela Giraud e Katia Follesa, volti noti della comicità italiana anche per la loro partecipazione allo show di Amazon Prime Video Lol – Chi ride è fuori. Spazio anche ad Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle e del cantante Eros (protagonista di uno dei momenti più attesi della prima puntata), che guiderà il “Roast Show”, analizzando e commentando le performance della mamma. Stasera ci sarà anche Ineke, madre di Michelle, che racconterà a Silvia Toffanin una delle pagine più intense e dolorose della loro vita in famiglia.

Michelle Impossibile, la reunion degli Articolo 31: J-Ax e d Dj Jad di nuovo insieme

Tanti poi gli ospiti del mondo della musica e della televisione. Saranno in studio Massimo Ranieri, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Ghemon e Rita Pavone. E ancora, interverranno Ambra Angiolini, Nicola Savino, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari, saliti alla ribalta con i loro sketch a Zelig. Michelle Impossible regalerà alla sua conduttrice e al pubblico da casa una grande reunion musicale. J-Ax infatti si unirà a DJ Jad per riformare eccezionalmente gli Articolo 31 in un live che promette spettacolo. Nel mezzo una lunga serie di racconti, balli e momenti di divertimento con protagonista Michelle Hunziker.

Michelle Impossible, il format dello show di Michelle Hunziker che ha conquistato gli ascolti

A differenza di numerosi programmi del palinsesto, Michelle Impossible non presenta un format ben definito e prefissato, lasciando spazio nelle due serate-evento a una vera festa in compagnia di amici. Raccontando storie e aneddoti inediti, la padrona di casa Michelle Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, riavvolgendo il nastro sui suoi primi 25 anni di carriera. Michelle, per ogni sua esibizione, avrà l’accompagnamento di una vera e propria orchestra sotto la direzione del Maestro Valeriano Chiaravalle.