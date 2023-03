Michelle Impossible & Friends, stasera su Canale 5 ospiti Belén e Bisio

Secondo appuntamento con Michele Hunziker il suo personale varietà. Stasera 1 marzo, alle 21.40 su Canale 5, la conduttrice svizzera sarà alla guida di una nuova puntata del suo Michelle Impossible & Friends fra divertimento, musica e riflessione. Il tutto all’insegna dell’ironia e della leggerezza. Ottima la risposta del pubblico la scorsa settimana quando, per l’episodio con ospite Eros Ramazzotti, si è registrato uno share del 21.3 per cento. Tanti gli ospiti sul palco stasera, da Claudio Bisio a Belén Rodriguez, fino al trio lirico Il Volo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity, dove è possibile trovare anche gli sketch e le performance più interessanti di sette giorni fa.

Michelle Impossible & Friends, le anticipazioni di stasera 1 marzo 2023 su Canale 5

Come la scorsa settimana, Michelle Hunziker condurrà sul palco uno show che intende spaziare su diversi settori dello spettacolo. La conduttrice elvetica celebrerà la carriera e la vita sua e dei suoi ospiti dando vita a simpatici sketch comici, prove di recitazione live e performance musicali dal vivo. Attori e cantanti di ogni genere si racconteranno e potranno ricordare tutte le emozioni cardine della loro vita artistica. Durante le esibizioni ci sarà l’accompagnamento dell’orchestra sotto la direzione del maestro Valeriano Chiaravalle, già visto sul podio dell’Ariston al Festival di Sanremo. In scena anche un intero corpo di ballo che eseguirà con la conduttrice alcune speciali coreografie. Ogni appuntamento di Michelle Impossible & Friends vedrà la partecipazione della Gialappa’s Band, del Mago Forest e di Katia Follesa.

In studio ci sarà anche Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros, che si cimenterà con alcuni momenti ironici e leggeri in compagnia degli ospiti di puntata. Stasera 1 marzo sarà il turno di Claudio Bisio, che con Hunziker ha condiviso la conduzione di tre edizioni di Zelig, dal 2001 al 2003. Spazio anche alle performance canore del trio napoletano Il Volo e di Nina Zilli, che probabilmente duetterà con la stessa Hunziker. E ancora, in studio l’attrice Serena Autieri e la showgirl Belén Rodriguez, conduttrice su Italia 1 de Le Iene. In scaletta anche le esibizioni del comico ligure Antonio Ornano e dei The Beatbox, una delle maggiori cover band dei Beatles al mondo. Con loro suonerà, in via eccezionale per Michelle Impossible & Friends, il tastierista degli Elio e le storie tese Rocco Tanica.