Michelle Impossible, Eros Ramazzotti in versione nonno con la figlia Aurora

Durante la prima puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker in onda su Italia 1, sul palco sono saliti anche Eros Ramazzotti e la loro figlia Aurora. Un siparietto simpatico ed emozionante che ha visto in veste di nonni la bella conduttrice e il cantante.

Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti e Aurora a Michelle Impossible

Per il debutto della seconda stagione del programma, la conduttrice ha voluto con sé l’ex marito e la figlia. In primis Ramazzotti ha cantato un medley dei suoi più grandi successi, poi Michelle Hunziker ha chiamato sul palco la figlia che si è così rivolta al padre, ironizzando e ricordando il momento in cui gli ha annunciato la sua gravidanza: «Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti: aspetto un bambino. Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e lui ha reagito svenendo». «Anche perché non capivo l’inglese», ha scherzato lui.

Un duetto tra padre e figlia sulle note di Battisti

Papà e figlia con pancione in bella mostra si sono cimentati in duetto interpretando alcuni classici di Battisti, Il tempo di morire e Ancora tu. Ma il momento più emozionante c’è stato con il pezzo I giardini di marzo, brano con il quale la Hunziker è scoppiata in lacrime. Una commozione che ha spezzato con la sua solita ironia implorando ad Eros: «Basta».

Michelle Impossible è tornato dopo la prima fortunata stagione e con gli stessi ingredienti: la simpatia e l’ironia della conduttrice e la presenza sul palco in ogni puntata di amici e colleghi, attori, cantanti e grandi artisti che racconteranno la loro carriera. L’appuntamento è per il mercoledì sera in prima serata su Canale 5.