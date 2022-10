Michelle Hunziker sul ritorno con Trussardi: «Tutto è possibile in amore»

Torna a parlare Michelle Hunziker sul probabile ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Indubbiamente questo è il gossip del momento anche se nelle ultime ore sembrava che tra i due fosse definitivamente finita. Comunque, come ha dichiarato la Hunziker, «tutto è possibile in amore».

Le parole di Michelle Hunziker

Per la prima volta in assoluto, dopo la separazione, Michelle Hunziker ha voluto parlare di Tomaso Trussardi. In una lunga intervista concessa al magazine tedesco Bunte, la showgirl ha voluto esprimere il suo parere in merito a un ritorno con l’ex partner. Le sue parole sono state: «Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste».

Inoltre, la Hunziker ha affermato: «Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore». Comunque, Michelle Hunziker ha riconosciuto di aver fatto degli errori e di aver lasciato andare il suo matrimonio: «E certo mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati. La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno».

Le indiscrezioni sulla Hunziker e su Trussardi

Negli ultimi tempi ci sono diverse indiscrezioni che vogliono Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Ultimamente i due hanno festeggiato il compleanno della figlia Sole di 9 anni e l’hanno fatto come ai vecchi tempi.

Tuttavia, sembra proprio che nella vita di Trussardi ormai ci sia un nuovo amore. Le ultime indiscrezioni vorrebbero l’uomo impegnato in una relazione con Pamela Barretta, ex tronista del trono over e partecipante alla trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi. Riuscirà la Hunziker a conquistare il suo vecchio partner? Come ha detto lei, in amore tutto è possibile, dunque non bisognerebbe meravigliarsi in caso di un eventuale ritorno di fiamma.