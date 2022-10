Michelle Hunziker e Trussardi di nuovo insieme: «Lui ha posto condizioni»

«Una famiglia che si è ritrovata non sono per amore delle figlie, ma per riunire due cuori che battono all’unisono». Così il settimanale Chi racconta la ritrovata intesa tra Michelle Hunziker e Trussardi di nuovo insieme. I due avevano deciso di separarsi dopo 11 anni insieme, ma ora l’emergenza sarebbe rientrata.

Michelle Hunziker e Trussardi, cosa è successo

Secondo la rivista, Trussardi avrebbe però dettato delle condizioni alla nuova intesa, come: «bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste in tv, niente immagini di famiglie allargate: Tomaso pretende concretezza dei sentimenti e un rapporto vero dentro e fuori casa». Il primo passo sarebbe arrivato proprio da Michelle, ma Tommaso all’inizio non avrebbe voluto saperne. Il rampollo della casa di moda, d’altra parte, non è proprio un fan dei social secondo chi lo conosce bene.

I due, dopo due figli, avevano reso nota la loro separazione in una nota congiunta. Nel corso dei mesi si erano dovuti vedere in occasioni specifici, come i compleanni dei figli. In quell’occasione, i rapporti sembravano distesi. Oltre a questo, Michelle avrebbe avuto una relazione con un chirurgo, andata avanti solo per un paio di mesi.

Cosa ha detto la Hunziker

In più, erano spuntare diverse voci su un presunto riavvicinamento all’ex marito Eros Ramazzotti, oppure con un assistente della nota imprenditrice Elisabetta Franchi. Tutte queste voci sono state via via smentite dai diretti interessati. Michelle si era decisa a tornare e, anche se all’inizio Trussardi era contrario, poi è arrivato l’avvicinamento.

La coppia, quindi, tornerà insieme e tenterà di rimettere in ordine la propria vita familiare, anche per il bene delle figlie. Per il momento, entrambi non hanno rilasciato particolari dichiarazioni o note in merito. L’unica certezza al momento è che i due sono tornati insieme.