Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano

È ufficiale: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione con un comunicato congiunto all’Ansa. «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita», recita la nota. «Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso».

Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e le vacanze di Natale separati

Il gossip sulla rottura della coppia circolava da giorni spinto anche dalle vacanze separate. La showgirl svizzera con le due figlie più piccole Celeste e Sole le ha trascorse infatti in Alto Adige con l’amica Serena Autieri. Sui social, nelle storie Instagram, nessuna traccia del marito Tomaso Trussardi. Il che aveva fatto pensare alla fine della relazione.

Da mesi la coppia vive in case separate: lei a Milano, lui a Bergamo

In realtà come ha svelato poi Diva e Donna da mesi i due vivono in case diverse. Dallo scorso novembre Michelle Hunziker risiede a Milano con le bambine mentre Tomaso Trussardi si era trasferito nella sua Bergamo, nella villa di famiglia in Città Alta. La stessa soubrette aveva dichiarato: «Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita». Parlando con Chi, Hunziker aveva aggiunto: «Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros Ramazzotti l’abbiamo realizzato (con Aurora, ndr)».