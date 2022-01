Michelle la belle

Una vita apparentemente perfetta, quella di Michelle Hunziker, showgirl amata e apprezzata dal pubblico, madre di tre figlie e donna dalla bellezza che non sembra conoscere il passare del tempo. Alla quale però il «E vissero felici e contenti» non sembra essere destinato. Dopo 10 anni di unione, infatti, è finito anche il matrimonio con Tomaso Trussardi. A confermare le indiscrezioni che circolavano da tempo ci ha pensato un comunicato congiunto discreto, ma inequivocabile. «Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita», hanno fatto i due sapere all’Ansa. «Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine». «La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato», ha aggiunto la coppia. «Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso».

Michelle e il finale felice che non c’è

E così anche questa volta la storia che aveva fatto sognare le anime romantiche attratte dalla gioia che Michelle e Tomaso emanavano da ogni pixel è finita. Si dice che le principesse aspettino un principe per essere salvate, mentre le regine si salvano da sole. E Michelle, 44 anni, mai come oggi sembra essere regina della propria vita. Serena, centrata e sicura di sé, Hunziker, oltre a essere radiosa, ha cambiato taglio di capelli (segnale femminile inequivocabile di una grande rivoluzione alle porte), colleziona un successo professionale dopo l’altro – dopo All Together Now, nelle ultime settimane si è parlato di un one woman show pensato per lei (tanto che su Instagram la soubrette ha scritto: «Ogni volta che mi trovo a fare delle prove costume da Giorgio Armani significa che sta per succedere qualcosa di importante per me sul lavoro… ha sempre segnato le mie esperienze più emozionanti e sarà così anche questa volta») – e da novembre si è trasferita a Milano con le figlie più piccole, Celeste e Sole.

Nessuno strappo, nessuna telenovela, nessun gossip. La Regina è salva. Secondo i ben informati, la crisi era nell’aria da tempo tanto è vero che marito e moglie hanno trascorso le vacanze di Natale separati. Michelle in Alta Badia con l’amica Serena Autieri e le figlie e Tomaso a Bergamo, dove si è trasferito nella villa di famiglia in Città Alta.

Michelle e Tomaso, una fiaba lunga 10 anni

Finisce così il sogno d’amore iniziato da un colpo di fulmine nel ristorante Trussardi a La Scala a Milano nel 2011. A presentare a Tomaso Michelle era stato l’amico comune Vittorio Sgarbi. Lei, allora, aveva 35 anni ed era all’apice del successo. Nessuna storia seria dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, una figlia – Aurora – poco più che adolescente e la voglia di tornare a credere nell’amore assoluto. Lui, Tomaso, 29 anni, rampollo della maison Trussardi era uno degli scapoli più ambiti di Milano. I due iniziano a frequentarsi in sordina, ma uscirono presto allo scoperto dimostrando di fare sul serio. Come ha ricordato spesso Hunziker: «Ero difficilissima da gestire, facevo tutto io. Poi un giorno Tomaso mi disse: “Michelle, tu non vuoi un uomo, tu vuoi fare l’uomo. E io non voglio una storia senza condividere”. E io ho capito che potevo lasciarmi guidare».

Michelle Hunziker poi ha ricordato ancora le parole di Tomaso: «”Michelle, io ti amo e per te ci sono. Voglio sposarti, voglio dei figli, voglio essere un riferimento anche per Aurora ma tu devi farmi posto, devi imparare a fidarti e a condividere, dammi una possibilità, smettila di fare l’uomo e di fare tutto da sola”. Mi viene ancora da piangere mentre lo racconto», spiegava la showgirl, «perché era il discorso che speravo di sentirmi fare. Per la prima volta nella mia vita ho sentito che non ero più sola e ho smesso di fare il soldatino».

La favola della famiglia felice

A coronare il sogno d’amore due figlie: Sole, nata nel 2013 e Celeste, arrivata nel 2015. Tra la prima e la seconda il matrimonio in abito bianco e carrozza il 10 ottobre 2014. Sembrava davvero l’inizio del E vissero felici e contenti con la benedizione anche dei tanti fan di Michelle felici del riscatto dopo la fine inaspettata del matrimonio con Eros Ramazzotti.

Michelle, Eros e il mistero del matrimonio finito

Anche in quel caso, anzi ancora di più, gli ingredienti della fiaba c’erano tutti. Michelle, fan di Ramazzotti, nel 1995 era andata a un concerto del suo beniamino ed era riuscita a conoscerlo. Da allora non si erano più lasciati. Dopo la nascita della figlia Aurora nel 1996 – Michelle era poco più che una ragazzina – i due innamorati si erano sposati in pompa magna nel castello Orsini Odescalchi di Bracciano. Famiglia apparentemente perfetta, sposi di successo e in costante ascesa e la piccola Aurora a coronare il tutto. A sorpresa, però, Michelle e Eros nel 2002 annunciarono la separazione. Fu la fine della fiaba. Il divorzio arrivò sette anni dopo, nel 2009.

Gli anni bui della setta

A lungo la separazione tra i due è stata avvolta nel mistero, ma a fare chiarezza, anni dopo ci ha pensato Michelle che, uscita allo scoperto, ha ammesso di essere stata soggiogata per sette anni da un setta. «Mi dicevano», ha ricordato la showgirl «che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto». Il riscatto, quindi, tra le braccia di Tomaso dopo gli anni bui sembrava essere il giusto coronamento per la vita di Michelle che, sin da giovanissima, ha stretto i denti e lottato per quello in cui credeva. Di recente Hunziker aveva dichiarato: «Ho tutto quello che desideravo e che nella vita per me è importante. Ho passato anni complicati, per tanto tempo ho macinato lavoro e stretto i denti perché volevo farcela, ora mi godo le mie bambine, l’amore di Tomaso, e il lavoro che posso scegliere con cura. Sono felice». Ora Michelle si trova di fronte all’ennesimo punto e a capo che la vita le mette di fronte, ma a giudicare dalla forza che questa donna di 44 anni ha dimostrato, non sarà la fine di un amore a far scendere la regina dal trono.